Auch am späten Freitagabend vermeldet der FC Red Bull Salzburg noch weitere Transferaktivitäten. So wechselt Ignace Van der Brempt für die kommende Saison in die italienische Serie A und unterschreibt einen Leihvertrag bei Como 1907. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesliga.

28 Pflichtpartien, ein Tor vom Außenverteidiger für FC Red Bull Salzburg

Der 22-jährige belgische Außenverteidiger kam im Jänner 2022 zu den Roten Bullen, wo der Rechtsfuß bisher insgesamt 28 Matches absolvierte.

In der vergangenen Saison war Van der Brempt an den deutschen Zweitligisten Hamburger SV verliehen. Jetzt wechselt der gebürtige Antwerpener zum Aufsteiger in die erste Liga Italiens.

OFFIZIELL: Ignace Van der Brempt wechselt bis zum Ende der Saison leihweise zu @Como_1907. Viel Erfolg in Italien, Ignace! ✊ pic.twitter.com/ZtU7iOagBw — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 30, 2024