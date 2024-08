Unliebsame Aufreger für das bisherige Überraschungsteam der ADMIRAL Bundesliga, den Tabellendritten FC Blau-Weiß Linz, in den ersten zwanzig Minuten im Wörthersee-Stadion in der Partie der 5. Runde bei Austria Klagenfurt. Hauptdarsteller in den ersten 20 Minuten: Fabio Strauss, der des Feldes verwiesen wurde. Der Kapitän von Bord, die Blau-Weißen nurmehr zu zehnt. Und zudem früh mit 0:1 in Rückstand. Doch dann... jetzt live dabei sein... siehe Ligaportal-TICKER!

Der Kapitän vom FC Blau-Weiß Linz von Bord! Fabio Strauss kassierte in der 112. Pflichtpartie für die Stahlstädter seine erste rote Karte! In der 2. Liga sah der Innenverteidiger ein Mal gelb-rot!

Handspiel, VAR-Entscheidung, Tor Klagenfurt, Rot Strauss

Doch der Reihe nach.

5. Minute: Austria-Angreifer Toshevski mit Ball und Tempo halbrechts im Gästestrafraum, nahe der Grundlinie, bringt das Spielgerät nach innen, wo die Kugel an den abgestützten Arm des angerutscht kommenden Fabio Strauss springt. Der Blau-Weiß-Kapitän sah den Ball gar nicht, schaute mit dem Kopf in eine andere Richtung. Folgerichtig gab der VAR-Entscheid auch "kein Elfmeter".

13. Min.: 1:0 für Austria Klagenfurt! Die neuformierte Linzer Abwehr unsortiert und lückenhaft. David Toshevski steckt exczellent durch auf Ben Bobzien, der völlig "freie Bahn" hat und allein vor Schlussmann Radek Videk cool vollendet und dem 20-jährigen Tschechen im zweiten Bundesliga-Einsatz das erste Gegentor zufügt.

18. Min.: Die Klagenfurter, in der Vorsaison im Februar an gleicher Wirkungsstätte 2:0-Sieger (in Linz am 29.09.2023 = 0:0), wollen nachlegen. Wieder ist der agile Ben Bobzien der Zielspieler, kommt nach perfektem Pass in den Zweikampf mit Fabio Strauss. Der 30-jährige Salzburger geht mit höherem Bein hinein, erwischt zwar auch den Ball, doch eben auch klar den Austria-Angreifer. Bobzien wäre durch gewesen, Strauss somit letzter Mann.

19. Min.: Konsequente Entscheidung vom Wiener Polizisten Julian Weinberger: ROT wegen Notbremse bzw. Vereitelung einer Torchance. Der Kapitän der Linzer von Bord. Die Oberösterreicher nurmehr zu zehnt.

Bitter für Cheftrainer Gerald Scheiblehner und die Stahlstäder. Fabio Strauss feierte letzte Woche gegen den SK Rapid beim 3:0-Heimsieg erst sein Comeback, fehlte die erste drei Bundesligapspiele wegen muskulärer Probleme. Bitter auch, dass den Blau-Weißen allmählich die Innenverteidiger ausgehen. Denn Sommer-Neuzugang Martin Moormann (kam vom SK Rapid) und Lukas Tursch fallen bereits langfristig aus.

