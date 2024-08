Nach über 12 Jahren begegneten sich der TSV Hartberg und GAK 1902 mal wieder in einer Pflichtpartie. Letztmals in der Relegation um den Aufstieg in die Erste Liga am 8. Juni 2012 gewannen die Blau-Weißen vor 3.600 Zuschauern in Hartberg gegen die Rotjacken mit 3:0. Heute in der ADMIRAL Bundesliga gab es vor 4.294 Besuchern ein 1:1. Für die Tore zeichneten allein die Grazer verantwortlich. Erst zündete Zaizen, der 25-jährige Japaner, für die Gäste. Nach Assist von Jacob Italiano. Der 23-jährige Australier wurde jedoch zur tragischen Figur, ging doch sein Abwehrversuch "nach hinten los": Eigentor! Nachfolgend STATEMTENS.

Rechts oben der Endstand, obwohl sowohl für Omoregie und den TSV Hartberg sowie Jovicic und den GAK 1902 jeweils mehr drin war als die Punkteteilung

„Ein paar waren etwas nervös, keine Ahnung warum"

Markus Schopp (Trainer TSV Egger Glas Hartberg): „Die Kulisse war großartig. Dann ist es für mich schon vorbei. Wir haben ein Glück, dass uns der Gegner in der ersten Halbzeit nicht öfter bestraft hat. Dadurch waren wir im Spiel.

Auch die zweite Halbzeit kann das nicht hinwegtäuschen, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben. Ein paar waren etwas nervös, keine Ahnung warum. Es waren zu viele Ausfälle in der ersten Halbzeit. Es ist von Anfang an nicht das passiert, was wir wollten. Deswegen muss man das gut aufarbeiten.“

„Zweite Halbzeit haben wir mit der Führung einfach auf das Fußballspielen vergessen"

Gernot Messner (Trainer Grazer AK 1902): „Erste Halbzeit waren wir ganz gut im Spiel. Alles hat richtig gut funktioniert. Zweite Halbzeit haben wir mit der Führung einfach auf das Fußballspielen vergessen. Dann kommt das raus.

Wenn Hartberg viel den Ball hat, sind sie eine gute Mannschaft. Wir nehmen den Punkt mit. Deswegen ordnen wir die ersten fünf Spiele so ein, dass wir angekommen sind.“

Jürgen Heil (Kapitän TSV Hartberg): „In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut genug. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht den Spieß umzudrehen. Wir nehmen den Punkt mit."

Donis Avdijaj (Stürmer TSV Hartberg): „Wir haben an der Leistung von Dienstag (Anm.: 6:0-Sieg im ÖFB-Cup bei Zweitligist SV Lafnitz) nicht anschließen können. Es war kein gutes Spiel von uns. Den Punkt nehmen wir, aber es ist zu wenig.

Dominik Frieser (Grazer AK 1902, ehem. TSV Hartberg): „Erste Halbzeit haben wir richtig gut gespielt. Wir sind auch verdient in Führung gegangen.

Zweite Halbzeit ist uns dann etwas die Puste ausgegangen. Wir waren nicht mehr so aggressiv gegen den Ball. Wenn du Hartberg viel Zeit gibst, dann machen die das schon ganz gut.“

Dominik Prokop (TSV Hartberg): „Es war heute ein gerechtes Unentschieden. In der ersten Halbzeit haben wir nicht unseren Fußball gespielt. Es ist sehr enttäuschend."

„Wir müssen uns da auch weiterentwickeln"

Petar Filipovic (Grazer AK 1902): „Wir müssen uns da auch weiterentwickeln. Wenn der Gegner zur Halbzeit umstellt, dass wir da besser reagieren. Ich bin mir sicher, dass das mit der Zeit kommen wird.“

Milos Jovicic (Grazer AK 1902): „Wir haben vieles richtig gemacht, aber in dem einem Moment haben wir nicht gut aufgepasst. In der Bundesliga muss man 90 Minuten gut ausschauen. Es war ein gerechtfertigtes Unentschieden und die zweite Hälfte war leider nicht so gut wie die erste.

Siehe auch:

1:1! GAK 1902 erzielt im steirischen Duell beim TSV Hartberg beide Tore

SPIELFILM und AUFSTELLUNGEN im Ligaportal-LIVETICKER

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und RiPu-Sportfotos