Zwei Tore in vier Einsätzen in der ADMIRAL 2. für die 2. Mannschaft des SK Sturm Graz hatte Leon Grgic vor dem Samstagabend-Solospiel in Runde 5 der ADMIRAL Bundesliga absolviert. Wurde heute in der Saison 2024/25 erstmals von Christian Ilzer in den BL-Kader berufen und sah von der Bank aus wie Außenseiter WSG Tirol überraschend 2:0 führte. Nach einer Spielstunde 1:2. Doch dann...veni, vidi, vici...Grgic! In Minute 63 eingewechselt, sorgte der 18-jährige Steirer bei seinem Bundesliga-Debüt nur drei Minuten später für den Ausgleich und den Doppelschlag zur Wende. Am Ende 4:2. Dazu Sturm-STATEMENTS.

Es wurde sein Abend an diesem 31. August 2024: Die Nr. 38 - Leon Grgic - stach als Joker und sorgte mit seinem Doppelpack für die Wende nach 1:2-Rückstand. Sternstunde für den 18-jährigen ÖFB-U21-Teamstürmer, am 22.01.2006 in Bruck an der Mur geboren.

„Wenn du die Champions League-Hymne hörst und keinen Eintritt zahlen musst, ist es was Besonderes“

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz):

…im Vorbericht über die Teilnahme an der Champions League: „Wenn du die Champions League-Hymne hörst und du keinen Eintritt zahlen musst, dann ist es etwas Besonderes. Sollten wir es schaffen, unter die Top-24 zu kommen, dann wäre das eine Riesensensation. Von dem können wir träumen.“

…über die Partie: „Ich habe eine sehr lethargische erste Halbzeit gesehen. Wir waren dominant, aber ohne gefährlich zu werden. Wir haben zu wenig Druck auf die letzte Linie ausgeübt. Auch im Angriffsspiel waren wir zu wenig aggressiv. Die WSG ist dann von Minute zu Minute stärker geworden. Und hat dann auch diese zwei Tore gemacht. Der Schlüssel war dann sicher das Tor vom Kite (Kiteishvili, Anm.) kurz vor der Pause. Das hat Zuversicht zurückgebracht. Die zweite Halbzeit war dann wesentlich besser. Dann hat die große Stunde des Leon Grgic geschlagen. Er nützt seine Chancen wirklich.“

…über Leon Grgic: „Er ist schon sehr lange bei uns dabei. Und das hat er heute wirklich toll gemacht. Er war ganz klar der Matchwinner in einem sehr schwierigen Spiel. Er hat heute gewusst, dass er die Chance bekommt. Und er war sofort am Punkt da.“

„Ein hochspannendes Spiel“

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz):

…über die Partie: „Ein hochspannendes Spiel. Erste Halbzeit haben wir einiges vermissen lassen. Speziell gegen den Ball war es so, dass wir nicht in die Duelle gekommen sind. Die WSG hat das sehr gut gelöst. Der Schlüssel war dann das Tor vor der Pause vom Kiteishvili. Zweite Halbzeit war es eine Energieleistung. Aufgrund der zweiten Halbzeit glaube ich auch, dass es nicht unverdient war. Aber die WSG hat uns heute wirklich einiges abverlangt.“

…über Leon Grgic: „Wir haben gewusst, was der Leon kann. Wir sehen es ja täglich im Training. Er hat sich auch über die zweite Mannschaft sehr gut herangearbeitet. Wenn man sieht, wie er das erste Tor macht, dann ist das ein Stürmertor. Er hat unheimlich viel Potenzial.“

…über Neuzugang Yardimci: „Am Ende bin ich froh, dass er bei uns ist. Und das wir die Kaderplanung somit abgeschlossen haben. Ich denke, dass wir wieder einen guten und breiten Kader haben.“

…über Manprit Sarkaria: „Von der SK Sturm-Seite wird klar ein Transfer angestrebt. Sehr viele Länder haben ja noch offen. Und wir werden alles versuchen, dass ein Transfer kommt.“

SK Sturm-Sommerneuzugang Emanuel Aiwu wurde von der top eingestellten WSG Tirol alles abverlangt. Die Wattener wehrten sich tapfer gegen den Meister.

„Wir haben Charakter gezeigt und mit diesem Publikum im Rücken das Spiel gedreht"

Jon Gorenc Stankovic (Kapitän SK Puntigamer Sturm Graz):

…über die Partie: „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht gut im Spiel drinnen. Wir haben aber dann Charakter gezeigt und mit diesem Publikum im Rücken das Spiel gedreht. Am Ende haben wir verdient gewonnen.“

…über Leon Grgic: „Ich bin richtig froh. Jeder im Stadion freut sich für Leon. Er hat heute ein super Spiel gemacht und fast alleine das Spiel gedreht. Glückwünsch an Leon. Ich hoffe, dass er so weitermacht.“

„Ich habe mich so gefreut, dass ich zu Minuten komme"

Leon Grgic (Spieler SK Puntigamer Sturm Graz):

…über die Partie: „Ich habe mich so gefreut, dass ich zu Minuten komme. Ich habe mein Bestes gegeben und dann gleich zwei Tore gemacht.“

…über seinen Doppelpack: „Natürlich freue ich mich extrem. Aber viel wichtiger ist, dass wir das Spiel noch gedreht haben. Bei einem 0:2 ist das nicht einfach, dann noch zurückzukommen. Wir haben das als Mannschaft extrem gut gemacht.“

Peter Stöger (Sky-Experte): „Eine spannende Partie. Sie hat alles gehabt. Einen Meister, der sich zurückgearbeitet hat, und eine WSG, die mich überrascht hat. Weil sie es wirklich über einen langen Zeitraum hinbekommen haben, fußballerisch Lösungen zu finden, die für Sturm unangenehm zu verteidigen waren.

Sturm ist dann mit ihrer Wucht in der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel gekommen.“

STATEMENT-Quelle: Sky Sport Austria

Foto: Sturmtifo.com