Oberflächlich betrachtet trennten sich in Runde 5 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 der SCR Altach und FK Austria Wien leistungsgerecht mit einem 1:1-Remis. Für jede Menge Gesprächsstoff sorgte allerdings eine Szene in der 67. Minute im Altacher Sechzehner, wo Mike-Steven Bähre den Ball mit dem Arm mitnahm. Schiedsrichter Markus Hameter stand nah dran und hatte beste Sicht, doch nach VAR-Entscheid wurde den Violetten ein Elfmeter verwehrt. Was hernach entsprechende STATEMENTS aus beiden Lagern hervorrief... siehe nachfolgend...

Sofian Bahloul lieferte sich mit den Altachern gegen Dominik Fitz und die Austria phasenweise einen offenen Schlagabtausch. Am Ende steht ein 1:1-Remis.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir uns den Dreier schon verdient!“

Joachim Standfest (Trainer SCR Altach) über...

…das Spiel: „Die Defensivleistung in der letzten Reihe war gut. In der ersten Halbzeit waren wir zu passiv. Sie haben es dann immer wieder gut über die Linien gespielt, aber unsere letzte Reihe ist sehr gut gestanden. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann korrigiert. Austria hat es in der ersten Halbzeit wirklich gut gemacht, weil sie die rechte Seite komplett überlagert haben.

Da haben wir keinen Zugriff gehabt. Wir haben dann aber den Auslöser gefunden und haben es auch geschafft, die ganze Mannschaft nach vorne zu schieben. Das war der Wendepunkt. Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir uns den Dreier schon verdient.“

„Wenn er den Elfmeter pfeift, dürfen wir uns glaube ich nicht beschweren"

…den vermeintlichen Elfmeter: „Es ist eine 50/50 Entscheidung. Wenn er den Elfmeter pfeift, dürfen wir uns glaube ich nicht beschweren. Wenn er ihn nicht pfeift, ist klar, dass sich die andere Mannschaft aufregt. Es gibt immer so viele Meinungen und das ist das große Problem am VAR, dass die Schiedsrichter eigentlich die ärmsten an der ganzen Geschichte sind.“

…die vergebenen Chancen von Gustavo Santos: „Er hat super gearbeitet. Abgesehen davon, dass er das Tor heute nicht getroffen hat, hat er eine großartige Moral. Sicher hadern wir ein bisschen damit, aber es gehört dazu im Fußball. Wichtig ist, dass wir zu den Chancen gekommen sind und in der zweiten Halbzeit einen sehr guten Auftritt gezeigt haben.“

Mike Bähre (Mittelfeldspieler SCR Altach): „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht so reingekommen, machen dann aber trotzdem den Ausgleich. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit dem zweiten Tor näher waren als Austria Wien. Wir nehmen den Punkt mit.

Im Endeffekt ist Austria Wien immer noch über uns zu stellen. Sie haben eine Topmannschaft. Wir haben sie vor schwere Aufgaben gestellt und verdient einen Punkt mitgenommen.“



Paul Koller (Ausgleichstorschütze SCR Altach): „In der ersten Halbzeit war es weniger gut. Wir haben ungewöhnlich viel zugelassen. Vor allem zuhause sind wir normalerweise brutal stark defensiv. Das hat uns ausgezeichnet. Wir bekommen aber ein ziemlich einfaches Tor durch einen Abstimmungsfehler und haben den Ball nicht ganz so gut in den eigenen Reihen gehalten. Die Austria hat es gut gemacht, muss man ehrlich sagen. In der Halbzeit haben wir gut umgestellt und sind auf jeden Fall besser rausgekommen.“

„Ging darum, einen Block zu bespielen"

Stephan Helm (Trainer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Es war das erwartete Spiel, bei dem es darum gegangen ist, einen Block zu bespielen. Ich finde, dass wir es in der ersten Halbzeit gut gemacht haben. Wir haben das Führungstor erzielt. Dann ist es sehr ärgerlich, dass du viel zu schnell das 1:1 bekommst. Es kommt aber vor, denn lange Einwürfe sind nicht immer leicht zu verteidigen.

Wir gehen dann in die Zweite Halbzeit, brechen über die rechte Seite sehr gut durch und haben gute Abschlusssituationen. Es ist normal, dass du dann vom Spielverlauf die ein oder andere Kontersituation überstehen musst. Das war mir aber auch schon vor dem Spiel klar.“

…das vermeintliche Handspiel: „Für mich schaut es nach Handspiel aus. Es ist schon sehr verdächtig, aber trotzdem brauchen wir es darauf nicht aufhängen. In dieser Phase waren wir immer wieder im gegnerischen Strafraum präsent. Eigentlich hätten wir uns aus diesen Situationen belohnen müssen.“

„Für mich ist es Elfmeter"

Samuel Sahin-Radlinger (Torhüter FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Wir haben gewusst, dass es ein schweres Auswärtsspiel wird. Wir haben auch gewusst, dass die Altacher den Matchball zu uns geben und wir das Spiel in die Hand nehmen müssen. Wir haben es in der ersten Halbzeit ganz gut erledigt.

Wir haben dann durch einen weiten Einwurf den Ausgleich bekommen. Das müssen wir abstellen. Solche Tore dürfen wir nicht mehr kassieren.“

…den vermeintlichen Elfmeter: „Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es für mich ein Elfmeter. Ich habe diese Handspieldiskussionen aber schon ein bisschen satt. Es gibt keine klare Linie mehr. Man weiß selbst als Spieler schon gar nicht mehr, was Handspiel ist und was nicht.“

„Ich weiß nicht, was sie sich da anschauen"

Andreas Gruber (Torschütze FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Wir bekommen dann leider ein dummes Tor. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen offener, mit trotzdem mehr Spielanteilen für uns. Wenn du so viele Chancen gegen so eine tiefstehende Mannschaft hast, dann musst du das Spiel trotzdem gewinnen.“

…den vermeintlichen Elfmeter: „Ich weiß nicht, was sie sich da anschauen. Dann schickt man doch den Schiedsrichter raus und er soll sich selbst ein Bild machen. Ein viel klareres Handspiel gibt es nicht. Es ist für mich ein ganz klares Handspiel.“



Manfred Fischer (Kapitän FK Austria Wien) über die Situation bei der Austria: „Es ist ein bisschen ruhiger geworden. Das macht die Sache natürlich etwas einfacher.“

„Würde gerne wissen, was der VAR ihm ins Ohr geflüstert hat"

Marc Janko (Sky Experte) über den vermeintlichen Elfmeter:

„Ich verstehe es hinten und vorne nicht. Einerseits steht der Schiedsrichter zwei Meter daneben. Der VAR hat ihm auch etwas ins Ohr geflüstert. Ich würde da gerne wissen, was der VAR ihm ins Ohr geflüstert hat, dass es nicht zum Onfield-Review gekommen ist. Es gibt da keine zwei Meinungen. Es gibt halt keine klare Linie. Keiner kennt sich mehr aus. Ich bin gespannt, wo das ganze hinführen wird.“



Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…den vermeintlichen Elfmeter: „Dafür ist dann nun einmal der VAR da. Solche Sachen sollte man schon erkennen. Es ist für den Schiedsrichter schwer, auch wenn er gut gestanden ist. Wenn du es aber in Ruhe zwei- bis dreimal anschauen kannst, dann muss man es schon sehen.“

…den Saisonstart der Wiener Austria: „Von der Austria kann man eigentlich mehr erwarten. Es war heute mehr drinnen, wenn man sich das Spiel ansieht. Sie haben zwei bis drei Möglichkeiten auf den Auswärtssieg gehabt, den sie heute verdient gehabt hätten. Dann hätten sie zwei Punkte mehr und es wäre ein richtig guter Start gewesen. So ist es okay. Die Mannschaft zeigt aber teilweise wunderbare Aktionen spielerisch im gegnerischen Strafraum. Ich glaube, dass sie in den nächsten Wochen noch zulegen können.“

