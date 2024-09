Es gab es wohl in der Historie des Traditionsklubs LASK selten zuvor, dass die Athletiker derart schlecht in eine ADMIRAL Bundesliga-Saison gestartet sind. Nach dem Auftaktsieg in Hartberg folgten vier Niederlagen, geht der Vorjahresdritte vor dem bevorstehenden Linzer Derby beim FC Blau-Weiß als Tabellenvorletzter bei nur drei Zählern in die Länderspielpause. Waren zwei Heim-Niederlagen zuvor schon bitter, folgte heute als absoluter Tiefpunkt die 1:5-Demütigung gegen Ex-LASK-Trainer Didi Kühbauer und den RZ Pellets WAC. Der Ehrentreffer entsprang sogar aus einem Elfmeter-Geschenk. STATEMENTS aus dem Linzer Lager.

Jörg Siebenhandl, der wieder den nachwievor verletzten Stammtorhüter Tobias Lawal vertrat, wurde von seinen Vorderleuten das ein und andere Mal im Stich gelassen. Rechts LASK-Abwehrchef Philipp Ziereis, der nach der 1:5-Klatsche gegen den WAC deutliche Worte fand.

„Das Gute ist, dass es eigentlich nicht schlimmer werden kann"

Philipp Ziereis (Kapitän LASK) über...

…die LASK-Leistung: „Es ist jetzt gerade schwierig nach dem Spiel. Wir sind am absoluten Tiefpunkt. Das Gute ist, dass es eigentlich nicht schlimmer werden kann. Es ist Gottseidank jetzt die Länderspielpause. Wir müssen alles auf den Kopf stellen und nochmal bei null anfangen. Jeder einzelne muss sich persönlich hinterfragen, ob er alles gibt und auf den Platz bringt.

Wir schaffen es nicht einmal, die Basics auf den Platz zu bringen. Wir reden immer davon, dass wir Herz und Emotion zeigen wollen, aber es gelingt uns einfach nicht. Die Reaktion der Fans kommt völlig zurecht. Wenn man 1:5 zuhause verliert und nur drei Punkte hat, muss man sich völlig zurecht alles anhören.“

…die Zukunft von Trainer Thomas Darazs: „Ich werde dazu überhaupt keine Aussage tätigen. Das müssen andere Leute entscheiden. Wir unternehmen alles, um am Platz Punkte zu holen. Das kann ich versprechen, mit dem Trainer zusammen. Es ist nicht der Moment, irgendwelche Parolen rauszuhauen.“

Tobias Lawal (verletzter Torhüter LASK) in der Halbzeitpause über das Spiel: „Es ist natürlich nicht so leicht, von draußen zuzusehen, wenn du eigentlich am liebsten auch auf dem Platz stehen würdest, um der Mannschaft zu helfen. Es ist momentan keine leichte Situation. Es geht einfach darum, eng zusammenstehen und die Zweite Halbzeit gut rüberzubringen.

Es wird nicht leicht, mit einem Mann weniger und zwei Toren Rückstand. Es heißt, eng zusammenzustehen und zu kämpfen. Der Spielverlauf ist natürlich ein bisschen unglücklich mit dem Gegentor. Dann kommt die Rote Karte auch noch dazu. Ich hoffe, dass die Mannschaft noch Mentalität zeigt und sich auf jeden Fall noch reinhaut in der zweiten Halbzeit.“

„Sehe mich als Hauptverantwortlichen für diese Situation - müssen nächste Woche Gespräche führen“

Thomas Darazs (Cheftrainer LASK) über...

…das Spiel: „Die Leistung war so, dass wir heute darüber gar nicht reden brauchen. Es war tatsächlich in allen Belangen sehr schlecht. Ich sehe mich als Hauptverantwortlichen für diese Situation und somit müssen wir nächste Woche Gespräche führen. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr in die Details gehen. Ich bin mir der Lage sehr wohl bewusst, nicht blauäugig und schon lange genug im Fußball. Es gehören sicher einige Dinge ganz direkt angesprochen.“

...seine Aufstellung: „Die Idee war, Stress von der Mannschaft zu nehmen und defensiv große Routine zu bringen. Wir waren der Meinung, dass die Spieler, die heute gespielt haben, gut mit Stresssituationen umgehen können. Ich nehme es total auf meine Kappe. Wir haben mit der Aufstellung ein bisschen gepokert. Heute ist es so richtig in die Hose gegangen.

Ich muss auch sagen, dass die Zuschauer leider nicht den richtigen Tomas Galvez und Tomas Tavares gesehen haben. Sie sind eigentlich auf der Außenverteidigerposition zuhause. Sie haben im Training aber so überzeugt, dass ich sie bringen wollte. Im Nachhinein habe ich ihnen damit auch alles andere als einen Dienst bewiesen. Das Debüt beim neuen Verein stellt man sich anders vor. Ich nehme es auch vollkommen auf meine Kappe, dass dieses Experiment missglückt ist. Es tut mir ein bisschen leid für die Burschen.“

„Geben momentan fast kompletten Kader verletzungsbedingt vor"

Siegmund Gruber (Geschäftsführer LASK) über...

…den Saisonstart (vor dem Spiel): „Wir sind sicherlich mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Gleichzeitig haben wir gegen Steaua Bukarest ein Spiel gezeigt, wo wir mit sehr viel Intensität reingegangen sind. Ich glaube, dass wir noch ein gewisses Maß an Zeit brauchen, um uns einzuspielen. Wir geben momentan fast einen kompletten Kader verletzungsbedingt vor. Sicher ist der ein oder andere Spieler auch erst später gekommen. Alles zusammen führt dann dazu, wo wir jetzt momentan stehen.“

…die Transfers von angeschlagenen Spielern: „Bei Boateng haben wir gewusst, dass er noch nicht hundertprozentig fit ist. Max Entrup ist angeschlagen vom Nationalteam gekommen. Damit hat natürlich keiner gerechnet. Uns trifft es wirklich sehr hart bisher, weil es fast ein ganzer Kader ist, den wir vorgeben müssen. Ich bin mir sicher, wenn die verletzten Spieler zurückkommen, dass wir wieder ein ganz anderes Gesicht am Platz zeigen werden.“

„Seitdem ich mit Radovan Vujanovic den Verein führe, sind wir mittlerweile zweimal Dritter geworden"

…Thomas Darazs und Radovan Vujanovic: „Seitdem ich mit Radovan Vujanovic gemeinsam den Verein führe, sind wir mittlerweile zweimal Dritter Platz geworden. Das sind Ergebnisse, die beim LASK seit 1965 genau zweimal vorgekommen sind. Ich kann garantieren, dass am Ende der Saison abgerechnet wird, auch wenn die Ligatabelle eine andere Sicht darstellt und wir mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind.“

…die Spielphilosophie des LASK: „Nach Oliver Glasner haben wir erkannt, dass sehr viele Mannschaften begonnen haben, tief zu stehen. Somit mussten wir auch Lösungen mit dem Ball finden. Wir haben mittlerweile fünf Phasen, die es in einem Fußballspiel gibt: Mit dem Ball, gegen den Ball, bei Ballverlust, bei Ballgewinn und Standardsituationen.

Wir zielen grundsätzlich darauf ab, all das in unser Spiel miteinzubeziehen. Natürlich wird man gegen starke Gegner nicht so oft den Ball haben, gegen schwächere Gegner hat man ihn öfters. Wir müssen nicht nur mit dem Ball oder gegen den Ball, sondern ganzheitlich spielen. Dort sehe ich das in Zukunft. Sicherlich hatten wir den ein oder anderen Trainer, mit dem wir von unterschiedlicher Auffassung waren. Thomas Darazs hat es aber ganz genau so verstanden, denke ich. Wir haben ganzheitlich mit dem Sportdirektor die Klubphilosophie ausgelegt.“

„Aus der Ferne betrachtet ist es für mich keine homogene Mannschaft, die füreinander fightet“

Andreas Herzog (Sky Experte) über den LASK: „Wenn du zuhause 5:1 verlierst, dann muss etwas passieren beim LASK. Der Trainer hat letzte Saison gezeigt, dass er ein guter Trainer ist. Es müssen zwei bis drei Spieler weg. Sie spielen in einer 4-1-4-1-Grundordnung und haben maximal fünf Defensivspieler. Die anderen Spieler stehen vorne und schauen zu.

Aus der Ferne betrachtet ist es für mich keine homogene Mannschaft, die füreinander fightet. Es ist die Aufgabe des Trainers, dass er diejenigen, die nicht am Mannschaftsspiel, an der Begeisterung und am Siegeswillen teilnehmen, wegschickt, denn sonst bleibt er übrig. Er kann sich von der Schuld nicht komplett freisprechen. Es sind schon aber immer noch die Spieler, die die harten Wege zurückmachen müssen. So kannst du kein Match gewinnen.“

„Die Mannschaft hat heute definitiv den Trainer im Stich gelassen“

Marc Janko (Sky Experte) über...

…den LASK: „Man hat heute eine tote Mannschaft gesehen. Da war gar nichts zu sehen von Aufbäumen. Sie sind mit hängenden Köpfen reingegangen. Du musst einfach in den Zweikämpfen mehr dagegenhalten. Davon war heute gar nichts zu sehen. Die Mannschaft hat heute definitiv den Trainer im Stich gelassen. Von außen betrachtet wirkt alles ein bisschen unstimmig.“

…den Elfmeter: „Ich verstehe es nicht. Nur weil es 5:0 steht, kannst du nicht als VAR den Dienst einstellen und sagen, dass man sich nichts mehr ansieht. Wenn du das nochmal siehst, wirst du merken, dass da gar nichts dahinter war.“

