In den ersten vier Runden galt für den RZ Pellets WAC zuhause hui, auswärts...na ja... standen bis dato zwei Niederlagen bei der Wiener Austria und in Altach zu Buche. Bei einem erzielten Treffer. Als wenn sich die Wölfe das für die Partie beim angeschlagenen LASK aufgehoben hätten. 5:1 auf der Linzer Gugl! Das Kühbauer-Team im Torrausch. Und: Mit 14 Treffern aus fünf Spielen (rd. drei im Schnitt) kommt die Torfabrik der Liga derzeit aus dem Lavanttal. Nachfolgend STATEMENTS der Kärntner.

Kontrastprogramm! Die Wölfe auf der Linzer Gugl auf Beutefang, im Torrausch und aus dem Jubeln kaum herauskommend. Demgegenüber die LASKler bedient.

„Haben genau gewusst, dass der LASK momentan nicht in der Spur ist"

Dietmar Kühbauer (Trainer RZ Pellets WAC) über..

…das Spiel: „Unzufrieden bin ich definitiv nicht. Wir haben aber genau gewusst, dass der LASK momentan nicht in der Spur ist. Wir wären die Deppaten gewesen, wenn wir es nicht ausgenutzt hätten. Die Jungs haben es einwandfrei gemacht. Es war für uns sehr wichtig für die Köpfe. Wir haben die notwendige Konsequenz gezeigt, dass wir hier gewinnen wollen.“

…die Spielfreude in der Offensive: „Natürlich macht man sich Gedanken darüber, was man macht. Dass es so funktioniert, wünscht sich jeder Trainer. Es war top, wie die Spieler es umgesetzt haben. Deshalb bin ich heute wirklich extrem froh darüber.“

…den Saisonstart: „Ich denke, dass der ein oder andere Punkt noch drinnen gewesen wäre. Wir haben aber eine neue Mannschaft, wovon nie gesprochen wird. Ich habe sieben Stammspieler verloren und etliche reingebracht. Es ist ein Prozess, der dauert. Es wird immer besser. Wir sind noch nicht dort, wo wir sein können.“

„Was Gerald Scheiblehner gestern gesagt hat, zieht sich leider fort"

…den Elfmeter für den LASK: „Die Mannschaft hätte sich verdient, zu Null zu spielen. Was noch dazu kommt ist, dass Baumgartner auch noch eine Gelbe Karte bekommt. Ich glaube nicht, dass man das nicht sehen kann. Was Gerald Scheiblehner gestern gesagt, hat zieht sich leider fort. Es geht einfach um die Dinge, die jede Woche passieren. Die Situation ist auch so. Ein Spieler wird bestraft und wir bekommen ein Gegentor. Ich hätte mir gewünscht, dass das heute nicht passiert.“

…den Transfer von Markus Pink: „Ich bin froh darüber, dass Pink bei uns ist. Er hat in Österreich schon etwas hinterlassen und viele Tore in den letzten Jahren erzielt. Er wird uns in Zukunft sicher helfen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es früher passiert wäre, aber wir sind froh, dass er jetzt da ist.“

…seine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte Linz: „Ich habe einige alte Bekannte gesehen, was mir eine riesige Freude bereitet hat. Ich habe hier wirklich eine tolle und herzliche Zeit verbracht.“

Oben auf: Kapitän Dominik Baumgartner und Maximilian Ullmann, der gegen seinen Ex-Klub LASK sogar einen Doppelpack schnürte. Zwei Jahre nach der 1:5-Heimklatsche in der Lavanttal-Arena am 6. August 2022 (mit vier Toren von Marin Ljubičić damals) nahmen die Wölfe nun mit dem gleichen Resultat zu ihren Gunsten verspätet Revanche.

„Wir haben heute gezeigt, wozu der WAC im Stande ist"

Angelo Gattermayer (RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Wir haben heute gezeigt, wozu der WAC im Stande ist. Jeder wollte von Anfang an 100% geben. Wir haben von Anfang an Gas gegeben und dann sind uns auch die Aktionen gelungen. Bei einem Ergebnis von 5:1 hat der Trainer alles richtig gemacht. Wir drei da vorne haben die ganze Trainingswoche schon gezeigt, dass wir mit Tempo vorbeigehen können und wollen. Wir haben alle viel Qualität und es ist uns gut gelungen. Es hat richtig Spaß gemacht.“

…seine Leistung: „Die Defensive der Linzer hat schon Qualität, aber ich habe vor dem Match mit dem Trainer gesprochen. Er hat gesagt, dass ich mit Überzeugung vorbeigehen und mich trauen soll. Das Eins gegen Eins ist einfach eine meiner Stärken. Heute ist alles gelungen. Natürlich macht es dann umso mehr Spaß.“

„Sie werden sicher in den Top-6 dabei sein"

Andreas Herzog (Sky Experte) über den WAC: „Sie werden sicher in den Top-6 dabei sein. Sie haben jetzt Pink als Torjäger noch dazugeholt. Es sieht sehr gut aus für den WAC.

Sie müssen gegen Rapid nach der Länderspielpause die nächste Topleistung abrufen, wenn sie einen Punkt holen wollen.“

„Nur weil es 5:0 steht, kannst du nicht als VAR den Dienst einstellen"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…den Elfmeter: „Ich verstehe es nicht. Nur weil es 5:0 steht, kannst du nicht als VAR den Dienst einstellen und sagen, dass man sich nichts mehr ansieht. Wenn du das nochmal siehst, wirst du merken, dass da gar nichts dahinter war.“

…Markus Pink: „Er ist natürlich ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Er ist in Österreich als Stürmer mit einer guten Quote bekannt. Er hat seine Fußstapfen in Österreich hinterlassen.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

