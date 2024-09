Ligaportal.at überträgt pro Woche mehr als 1.000 Spiele im Live-Ticker. Ein Großteil dieser Partien wird von fleißigen Reportern übertragen, die auf ehrenamtlicher Basis für Ligaportal.at tätig sind. Doch welche Begegnungen sind besonders interessant und werden oft geklickt? Welche Spiele, sowohl auf internationaler, als auch nationaler bzw. regionaler Ebene, generieren außergewöhnliche viele Aufrufe? Ligaportal.at stellt allwöchentlich die beliebtesten Live-Ticker der vergangenen sieben Tage vor:

Da sah die Salzburger Welt im Spitzenspiel im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf noch in Ordnung aus. Dorgeles Nené brachte die Roten Bullen nach fünf Minuten mit 1:0 in Führung (Assist Oscar Gloukh), doch das Happyend hatten Niklas Hedl und der SK Rapid, denen mit dem 3:2 zum zweiten Mal in 2024 ein Heimsieg gegen RB Salzburg gelang.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty