Während sich seine Mannschaft nach der ersten Saisonniederlage, dem 2:3 beim SK Rapid im Spitzenspiel am Sonntag, bereits auf dem Heimweg in die Mozartstadt befand, blieb der neue Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg, Pepijn Lijnders, in Wien. Der 41-jährige Niederländer war zu Gast in der Sky Sport Austria-Sendung "Talk & Tore" und stellte sich den Fragen von Martin Konrad. Nachfolgend Statement-Auszüge.

„Wir wollen den Ball haben, wir wollen dominieren"

Pepijn Lijnders (Cheftrainer FC Red Bull Salzburg) über...

…ob nach der Quali für die Champions League vielleicht zu viel gefeiert wurde und man deswegen gegen Rapid verloren hat: „Nein, das glaube ich wirklich nicht. Wir haben die Saison begonnen, hatten alle drei Spiele ein großes Spiel. Zunächst der Cup, dann gleich auch in der Liga. Wir haben von Anfang an zueinander gesagt, wir wollen eine Reaktion zeigen, in der Liga, aber insbesondere auch intern. Das bedeutet, dass wir eine bestimmte Art von Fußball spielen wollen.

Wir wollen den Ball haben, wir wollen dominieren. Wir wollen den Ball sofort zurückgewinnen, wenn wir ihn verlieren und wieder in den Angriff gehen. Das ist unsere Vorstellung.

…seinen Spielstil: „Es gibt so viele Arten, Fußball zu konzipieren und zu verstehen. Aber es gibt auch verschiedene Methoden wie man junge Talente, junge Spieler am besten entwickeln kann. Das brauchen wir, das ist unser Angriffsstil, unser Pressing. Wir müssen ständig am Ball sein und den Ball zurückgewinnen. Das war immer schon mein Stil, seit 23 Jahren als Trainer. Das, finde ich, ist auch am besten für die Spieler. So werden Spieler weiterentwickelt und so werden die Teams am erfolgreichsten sein. Aber natürlich kann man damit auch nicht immer gewinnen, wie man heute gesehen hat. Aber es ist nun mal meine Methode, unsere Methode, der Salzburg-Stil, so zu spielen. Wir können überall, egal gegen wen, nach unserer Philosophie spielen.“

"Hatte das Privileg, aus einem Land zu kommen, wo Johan Cruyff mich inspiriert hat"

…seinen Wechsel zum FC Liverpool: „Ich kann mich immer noch erinnern, ich war gerade am Steuer, bin gefahren und habe im Radio gehört, dass Ferguson von United weggeht. Ich habe damals die UEFA Pro Lizenz gerade in Wales absolviert, bin dann nach London geflogen, habe die Premier League gesehen, war sieben Jahre davor in Porto gewesen. Ich fühlte das. Ich dachte mir, jetzt bin ich bereit, dort hinzugehen, wo der Fußball entstanden ist. Ich dachte mir, wenn ich nach England gehen kann, dann schaffe ich alles. Bei United ging es dann nicht weiter und nach dem Ende meines Vertrags wollte ich gerade zu Ajax gehen, aber drei Wochen vorher hat Liverpool mich kontaktiert und gesagt, dass sie mich als U16 Coach wollen.

Es waren drei Trainingseinheiten am Vormittag. Zunächst mit der U14, mit der U15 dann am Abend, auch U11 und U12. Die jungen Spieler, Dribblings, Angriff und so weiter. Ich habe mir gedacht, ich brauche mein eigenes Team und nicht drei Einheiten pro Tag mit so vielen verschiedenen Spielern. Ich wollte mein eigenes Team. Liverpool sagte dann, dass sie mich als U16 Trainer wollen. Da habe ich mir gedacht, dass ich genau dort hin muss, genau das will.

Ich hatte das Privileg, aus einem Land zu kommen, wo Johan Cruyff mich inspiriert hat, dann PSV Eindhoven, wo ich in der Früh das Tor aufgesperrt und abends zugesperrt habe. Ein wunderbarer Klub, wunderbare Umgebung. Dann ging ich nach Porto. Die Niederländer hassen diese Mentalität, die mussten einfach immer gewinnen, schon in der U12. Alle mussten gewinnen und wurden wie die erste Mannschaft behandelt.“

Erfolgsduo! Pepijn Lijnders gewann als Co-Trainer mit Teammanager Jürgen Klopp den Premier League-Titel und auch die Champions League.

„Er ist jemand, der das Herz der allerbesten Spieler erreichen kann"

…Jürgen Klopp: „Er ist jemand, der das Herz der allerbesten Spieler erreichen kann. Er dringt mit einem oder zwei Sätzen in ihr Herz ein. Er kann dich berühren im Herzen. Er hat diese Möglichkeiten. Jürgen kann das Narrativ ändern. Er kann sich an eine Situation anpassen und diese völlig verändern, indem er die Dinge anders erklärt. Zum Beispiel haben wir gegen Barca auswärts in der Champions League gespielt, Semifinale, wir haben 3:0 verloren. Aber wir hatten den meisten Ballbesitz, den dort jemand seit Jahren gehabt hat.

Bobby Firmino hat sich dort verletzt. Ich habe immer gesagt, die fünf Minuten nach dem Match sind viel wichtiger als die fünf Tage vor dem nächsten Match. Wir sind dann zusammengekommen und haben gesagt, dass das einzige Team, welches das ändern kann im Weltfußball, genau dieses Team ist. Dann geht er zum Team und hat schon gewusst, was er sagen will. Und er hat dann gesagt, dass wenn das jemand ändern kann, es genau unsere Jungs sind. Niemand sonst im Weltfußball kann da noch etwas ändern, nur unsere Spieler. Nur sie im Weltfußball können das ändern gegen Barcelona.

Das heißt, er hat das Narrativ sofort geändert und damit auch das Mindset der Spieler. Und diese Art der Führungsqualität, dieser Mut, es war ohne Mo Salah, Bobby Firmino, Shaqiri und Sadio Mane. Und Sadio Mane hat damals wie verrückt gespielt. Jürgen konnte sich sofort auf das einstellen und letztendlich haben wir das Finale dann gewonnen. Er hatte davor sechs Finales in Folge verloren. Es war ein Finale mehr und dann hat es geklappt. Dieser Sieg in der Champions League, das bedeutet so viel für Liverpool. Es bedeutet auch für uns im Betreuerstab viel und das junge Team ist so gewachsen daran.“

„Ich kenne meine Frau, seit wir 17 waren, wir waren immer zusammen"

…seine Familie und seine bisherige Zeit in Salzburg: „Ich kenne meine Frau, seit wir 17 waren, wir waren immer zusammen. Sie ist die Liebe meines Lebens. Wir haben auch unsere beiden Buben zusammen. Für jeden Papa ist das natürlich das Größte. Für mich war Fußball immer sehr wichtig und wird es auch nach wie vor immer sein, aber wenn man zwei Kinder hat, ändert sich natürlich auch einiges. Ich bin so froh, dass sie gesund und zufrieden sind und die Erfahrung damals in der Nähe von Liverpool in dem Dorf gemacht haben und jetzt Salzburg kennen.

Für sie ist es natürlich ein Abenteuer jetzt in Salzburg zu sein. Sie waren noch nie so oft weg von zu Hause wie in den letzten Monaten. Einen solchen Sommer hatte ich auch noch nie in den letzten Jahren. Anfield ist aber schon etwas Besonderes, auch der Regen in Anfield. Das ist anders hier in Salzburg. Aber Salzburg, auch die Stadt, ist wirklich etwas ganz Besonderes. Sie ist wunderschön, hat auch Klasse und eine ganz besondere Prägung. Die Menschen sind auch so nett und freundlich und so geerdet geblieben. Mir gefällt es sehr gut dort.“

…wie es ist, Salzburg zu repräsentieren: „Es ist ein Privileg, diesen Klub zu repräsentieren, diese Stadt zu repräsentieren. Ich kann das gar nicht trennen. Diese Schönheit, die Kultur, die Geschichte, das ist alles sehr besonders.“

„Wir wollen das Team sein, das jede Mannschaft in Europa schlagen kann"

…seine Emotionen nach der Qualifikation für die Champions League: „Es sind diese speziellen Momente. Ich versuche eigentlich immer, meine Emotionen eher zu kontrollieren, aber manchmal ist es nicht die Ansprache zum Team, aber wenn ich sage, dass wir die verrückten Jungs aus Salzburg sind. Ich denke mir immer, und sage es auch immer, dass wir das Team sein wollen, das jede Mannschaft der besten in Europa schlagen kann. Wir sind aber dort noch nicht.

Wir können zweifellos noch nicht jeden schlagen, das weiß ich ganz genau, ich bin wahrscheinlich der, der es am besten weiß. Aber ich möchte denen die Freude mitgeben und die Emotion, auf eine bestimmte Art und Weise zu spielen. Deswegen sage ich die verrückten Jungs. Wir müssen verrückt sein, wir müssen wild sein, wie wir umschalten und wie wir pressen, wie wir überhaupt spielen. Wir haben so viel Talent bei uns, auch mit dem Ball, das müssen wir verwenden. Die Emotion hat da überhandgenommen.“

…seine Entscheidung, Janis Blaswich zum Kapitän zu machen: „Es ist sehr wichtig zu verstehen, woher der Klub kommt und wo er hin möchte. Jeder wusste, dass das letzte Jahr eine harte Saison war, mit drei verschiedenen Trainern, zwei verschiedenen Sportdirektoren und so weiter. Es gab auch sehr viel Spannung in der Mannschaft. Wir haben gesagt, wir wollen einen neuen Start, neue junge Spieler, ein neues Team aufbauen. Einige Spieler gehen weg, einige müssen weggehen und wir wollen Spieler von Liefering und auch aus der Akademie in diese Gruppe hochziehen.

Wir wussten, dass es in dem Team nicht sehr viele erfahrene Spieler gegeben hat, was wunderbar ist. Die spielen schon seit jungen Jahren für diesen Klub, das heißt, die haben recht rasch ihre Erfahrung. Wir wollten auch Erfahrung haben. Wir wussten also, dass Alex verletzt war, wir wussten aber nicht, wann er zurückkommt in der Saison. Wir haben gewusst, dass wir etwas auf der Torhüter Position tun müssen und wir wollten jemand haben, der da schon genug Erfahrung mitbringt. Janis kam dann zu uns und wir wussten auch, dass Salzburg eine Mannschaft ist, die immer einen starken Wechsel hat. Viele Spieler kommen und gehen. Wir haben gesagt, dass wir nur für ein Jahr unterschreiben und versuchen, alles herauszupressen.

Ich habe mit dem Team gesagt wir unterschreiben eine Vereinbarung für ein Jahr und wollen aus dieser Saison alles nur erdenkliche herausholen. Für mich ist Fußball immer ein Jahr, dann wieder ein Jahr und wieder ein Jahr. Für dieses Jahr habe ich mir gedacht, mit der Möglichkeit das Team zu führen, und nicht nur, weil ich sofort eine Leadership-Gruppe umgesetzt habe. Ich möchte nicht, dass Janis alleine lenkt. Wir haben zwei Vizekapitäne. Alex, wo alle wissen, welche Persönlichkeit er mitbringt, und Amar Dedic, ein junger Spieler, der ein unglaubliches Talent ist und sicher schon fertig ist für den nächsten Schritt. Er kann auch ohne uns große Schritte machen. Er ist geschickt, er kann dribbeln, er kann alles. Ich wollte aber nicht, dass ein junger Spieler schon Führungsqualitäten mitbringen muss.“

…ob Blaswich jetzt die fixe Nummer eins ist: „Nein. Ich habe mit Alex gesprochen, und das ist auch sehr wichtig. Er wird natürlich wieder Matches bestreiten, er wird unser Goali sein. Er ist jemand, der das verdient hat. Aber er war verletzt und ist erst seit zweieinhalb Wochen wieder im Mannschaftstraining. Es wäre auch nicht fair ihm gegenüber, wenn wir in die Champions League Quali mit einem jungen Tormann gehen, wenn das Team schon so jung ist.

Also mussten wir da etwas tun und ich glaube, wir haben auch die richtige Entscheidung getroffen. Twente auswärts und Kiew auswärts ein Team führen, das ist nicht nur etwas von mir hin zum Team. Natürlich kommt da auch viel Führungsqualität, aber ich sage immer den Spielern, dass sie die Garderobe in Besitz nehmen müssen und das Feld ihnen gehören muss. Da braucht man die Typen, die ihr Gesicht herzeigen und das nach außen vertreten. Und ich bin so froh, dass wir Alex haben, Amar haben, Janis als Kapitän haben. Wir haben aber auch die Vizekapitäne und die Leadership-Gruppe. Nach einem Match wie heute gehen natürlich alle weg wegen der Länderspiele, aber es ist so wichtig, dass dann auch in der Garderobe die Spieler zu Hause sind, nicht ich. Sie müssen dort die Werte festlegen und so weiter.“

…die Neuzugänge vom FC Liverpool, Bobby Clark & Stefan Bajcetic und das Transferfenster: „Ich kenne diese Burschen schon sehr lange. Wir haben sie in die erste Mannschaft von Liverpool gestellt, die haben in Wembley gespielt. Stefan hat gegen Real Madrid in Anfield gespielt, sie haben also schon sehr viel Erfahrung. Meiner Meinung nach haben wir zwei der größten Talente dieses Klubs bekommen. Bei Bobby ist es wirklich cool, dass wir mit ihm unterschreiben konnten, wir wollen natürlich, dass die Jungs länger bei uns bleiben und sich entwickeln können. Er versucht immer die wichtigen Pässe zu spielen, geht auch gut in die Breite und kann aus der Seite gut angreifen.

Das hat er in Liverpool schon gezeigt und ich war überglücklich, dass auch er zu uns kommen konnte, denn man sieht nicht sehr viele englische Spieler, die nach Deutschland oder Österreich gehen. Dortmund tut das zum Beispiel, aber in Salzburg haben wir das geschafft. Wir haben zwei Top-Spieler bekommen. Und Stefan, er ist Serbe aber auch Spanier, und er kombiniert das Beste aus beiden Welten. Zwischen den Linien hat er ein Tackling, das macht er wie die besten Serben, aber die Pässe spielt er wie die Spanier.

Für mich ist er eines der größten Talente. Wir haben Curtis, Harvey, Trent Alexander-Arnold. Trent war auch etwas ganz Besonderes. Wir haben jetzt zwei solche Spitzenspieler verpflichtet- Man muss wirkliche Qualität auch hinzufügen zum Team, und das haben wir getan. Wir haben das Team mit Oscar, mit Adam, mit Yeoh, Nene, Mads, Nico, Mamadi und Terzic, der jetzt nicht hier ist, aber auch das hätte natürlich etwas geändert. Wir haben so viel Qualität. Auch Karim, unser Stürmer. Wow, was er für ein Spieler ist, unglaublich.“

…ob es Salzburg unter die besten 24 schaffen kann in der Champions League: „Ich halte das absolut für möglich. Ich glaube wirklich daran, aber wir müssen das auf unsere Weise tun, mit 60 Metern hinter uns. Wir werden das nicht ändern. Wir wollen das Team sein, das die Fußballwelt überraschen kann. Wir müssen nicht zum besten Team in Europa werden, das werden wir nie sein, wir müssen aber in der Lage sein, auch diese Teams schlagen zu können.

Was dann wirklich geschieht, na ja. Wir müssen einfach auf eine gewisse Art und Weise spielen, sodass wir auch gegen diese Teams dominant auftreten können, dass uns das Feld gehört. Wenn uns das gelingt, wäre ich überglücklich. Es wird sicher sehr viel Spaß sein in der Champions League, denn wir haben das selbst geschafft, uns das Recht verdient, dort zu spielen. Das hat es auch vorher nicht gegeben so. Das war aber sehr, sehr hart am Anfang der Saison gleich.“

🗣️ Pep Lijnders:



"Wir hatten einen tollen Saisonstart, doch mir war natürlich klar, dass es nicht immer so nach oben gehen würde. Aber heute wäre die Niederlage vermeidbar gewesen. So ist das eben, wir werden daran wachsen!"#SCRRBS pic.twitter.com/O99GTNP47q — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 1, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty und IMAGO/Action Plus