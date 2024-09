Nachdem die Europacup-Termine der ADMIRAL Bundesliga-Klubs seit diesem Wochenende feststehen, hat TV-Partner Sky Sport Austria die Spiele der Runden 6 bis 16 ausgewählt und damit alle Termine bis zur Winterpause festgelegt. Darüber hinaus steht der Nachtragstermin für das verschobene Spiel der 4. Runde zwischen dem FC Red Bull Salzburg und TSV Egger Glas Hartberg fest.

Spieltermine HIER downloaden!

Rote Bullen binnen vier Tagen gleich zwei Mal gegen TSV Hartberg

Die Partie der Roten Bullen gegen die Ost-Steirer wird am Mittwoch, den 4. Dezember 2024 um 20:30 Uhr in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim angepfiffen. Ironie am Rande: Bereits vier Tage zuvor stehen sich beide Mannschaften am Samstag, den 30. November in Hartberg in Runde 15 gegenüber.

Die Terminierung der finalen Runden des Grunddurchgangs im Frühjahr (17. – 22. Runde) wird nach der letzten Herbstrunde im Dezember erfolgen. Im März 2025 werden mit der Gruppenteilung und Auslosung des Finaldurchgangs (23. – 32. Runde) sämtliche Spieltermine bis Saisonende bekanntgegeben.

