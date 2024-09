In der abgelaufenen fünften Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 wurden zwei Linzer Spieler ausgeschlossen, einer vom LASK und einer vom FC Blau-Weiß Linz. Deshalb werden der Athletiker Sascha Horvath und FC Blau-Weiß-Kapitän Fabio Strauss eine verlängerte länderspielbedingte Liga-Pause haben und am nächsten Spieltag ausgerechnet im brisanten Linzer Derby (Samstag, 14. September, 19:30 Uhr, Hofmann Personal Stadion, Ligaportal-LIVETICKER) fehlen. Der Strafsenat entschied über die konkreten Sperren wie folgt...

Besorgter Blick auf das Strafmaß. In seinem 192. Einsatz in der ADMIRAL Bundesliga erhielt Sascha Horvath seinen ersten Ausschluss. Es kam in diesen "englischen Wochen" für die Eurofighter überhaupt knüppeldick, fehlen dem LASK doch mit Kapitän Robert Žulj und ÖFB-Teamtorhüter Tobias Lawal Leistungsträger.

Vier Spiele Sperre für Sascha Horvath - zwei bedingt

Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga fasste in seiner heutigen Sitzung folgende Beschlüsse:

Fabio Strauss (BWL): 1 Spiel Sperre - Verhinderung einer offensichtlichen Torchance

Sascha Horvath (LASK): 4 Spiele Sperre (davon 2 Spiel bedingt) - Rohes Spiel

Sascha Horvath hatte am "gebrauchten Sonntag" des LASK bei der 1:5-Heimniederlage gegen den Wolfsberger AC in der 40. Spielminute beim Stand von 0:2 zurecht und unstrittig von Schiedsrichter Daniel Pfister die Rote Karte gesehen. Ob es ein Frustfoul war, sei dahin gestellt. Wie der 28-jährige Wiener an der Outside von der Mittellinie mit offener Sohle WAC-Akteur Ervin Ovic auf den Fuß stieg tat schon beim Zusehen weh.

Für den Athletiker-Antreiber war es im 192. Bundesliga-Einsatz der erste Ausschluss, zuvor hatte Sascha Horvath lediglich gesamt 19 gelbe Karten erhalten. Auch der agile Offensivakteur steht symptomatisch für den Fehlstart bei den Linzern, verbuchte der 1,68 Meter-Mann doch bisher weder ein Tor noch einen Assist.

Fabio Strauss sah im gesamt 112. Pflichtspieleinsatz für den FC Blau-Weiß Linz am Samstag in Klagenfurt seine erste rote Karte, nachdem der 30-jährige Salzburger am 25. Februar 2022 in der 2. Liga beim Auswärtsspiel in St. Pölten mal die "Ampelkarte" erhielt.

Für Mitspieler Manuel Maranda war Ausschluss von Fabio Strauss ein "Skandal"

Strittiger und für viel Aufregung sorgte der Ausschluss von Fabio Strauss tags zuvor am Samstag bei der 1:3-Auswärtsniederlage des FC Blau-Weiß Linz bei Austria Klagenfurt. Im Zweikampf mit Austria-Angreifer Ben Bobzien war der Blau-Weiß-Kapitän der letzte Mann. Der 21-jährige Deutsche bei den Kärntnern kam zu Fall, woraufhin Strauss von Schiedsrichter Julian Weinberger, einem Polizisten aus Wien, bereits in der 19. Spielminute die rote Karte sah und vom Feld geschickt wurde.

Zweifellos eine Schlüsselszene der Partie, die Oberösterreicher über 70 Spielminuten zu zehnt. Nach Spielende echauffierte sich FC Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner und redete Klartext. Mannschaftskollege Manuel Maranda sprach von einem "Skandal", und auch Sky-Experte Peter Stöger sah eine Fehlentscheidung – siehe Beitrag.

