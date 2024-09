In der seit heute anstehenden länderspielbedingten ADMIRA Bundesliga-Pause, der ersten in der Saison 2024/25, ist mal wieder viel Platz im Rote Bullen-Stall. So stellt der FC Red Bull Salzburg gleich zehn Spieler für deren jeweilige Nationalteams ab. Für Maurits Kjaergaard kommt es dabei zur A-Team-Premiere für Dänemark.

Nahezu eine komplette Elf on Tour

In den kommenden Tagen sind folgende Spieler des FC Red Bull Salzburg mit diversen Nationalteams unterwegs:

Abwehrspieler Samson Baidoo und Torhüter Alexander Schlager stehen im Kader der österreichischen A-Nationalmannschaft für die Nations League-Begegnungen mit Slowenien (06. September) und Norwegen (09. September).

Außenverteidiger Amar Dedic trifft mit Bosnien-Herzegowina in der Nations League auf die Niederlande (07. September) und Ungarn (10. September).

Mittelfeld-Regisseur Oscar Gloukh verstärkt das israelische A-Team in der Nations League gegen Belgien (06. September) und Italien (09. September).

Torhüter Salko Hamzic steht im österreichischen U19-Kader für die Testspiele mit Belgien (07. und 10. September).

Oliver Lukic trifft mit der kroatischen U19 im Rahmen eines Turniers auf Südkorea (04. September), England (07. September) und Italien (10. September).

John Mellberg bestreitet mit der schwedischen U19 Testmatches gegen Dänemark (05. September) und Nordirland (08. September).

Bryan Okoh trifft mit der Schweizer U21-Auswahl in der Qualifikation zur Euro auf Albanien (06. September) und Montenegro (10. September).

Kamil Piatkowski steht im A-Team-Aufgebot Polens für die Nations League-Spiele gegen Schottland (05. September) und Kroatien (08. September).

Petar Ratkov bestreitet mit Serbien Nations League-Matches gegen Spanien (05. September) und Dänemark (08. September).

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty