Grün-Weiße Glückseligkeit allenthalben! Nach dem begeisternden 3:2-Triumph in Hütteldorf im Topspiel der fünften Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 gegen Champions League-Teilnehmer FC Red Bull Salzburg geht es für den SK Rapid nach einem Mammutprogramm mit wettbewerbsübergreifend zwölf Pflichtpartien in die erste Länderspielpause. Was auch für die überaus erfolgreiche 2. Mannschaft gilt, die einen fulminanten Start in der ADMIRAL 2. Liga hinlegte und noch unbesiegt ist (3S, 1U). Sowohl von den jungen Rapidlern als auch den Profis sind einige Spieler mit Nationalteams unterwegs. Zwei müssen aber passen!

Junger Schwede...! Der gegen die Roten Bullen nicht zu bremsende 22-jährige Isak Jansson, der mit einem Doppelpack und dabei auch dem 3:2-Siegtor glänzte, musste für das U21-Team von Schweden verletzungsbedingt absagen.

Beljo & Jansson müssen für Kroatien & Schweden passen

Ursprünglich bei den U21-Teams ihrer Heimatländer Kroatien und Schweden einberufen waren Dion Beljo und der gestrige Doppeltorschütze Isak Jansson. Beide mussten die Partie gegen die Salzburger bekanntlich gestern so wie Routinier Guido Burgstaller vorzeitig beenden und für die Lehrgänge ihrer Verbände absagen.

Die Spieler absolvieren im Laufe das Montags noch eingehende Untersuchungen und am Dienstag gibt es dann ein Update über die Verletzungen (Burgstaller & Jansson mit muskulären Problemen, Beljo Sprunggelenk) von unserer medizinischen Abteilung.

Hier die Übersicht jener Spieler, die aus der grün-weißen Profimannschaft bzw. SK Rapid II in Nationalteams für die kommenden Termine einberufen wurden:

ÖFB-A-Team: Niklas HEDL, Matthias SEIDL

ÖFB-U21-Team: Benjamin BÖCKLE, Christoph LANG, Moritz OSWALD, Aristot TAMBWE-KASENGELE

ÖFB-U19-Team: Eaden ROKA, Nikolaus WURMBRAND, Jovan ZIVKOVIĆ

Mali A-Nationalteam: Mamadou SANGARÉ

Ungarisches A-Nationalteam: Bendegùz BOLLA

Türkisches U20-Nationalteam: Furkan DEMIR

Bosnisches U19-Nationalteam: Kenan MUHAREMOVIĆ

Testspiel in der Länderspielpause am Freitag

Der SK Rapid wird am am Freitag, 6. September, auf der Sportanlage des niederösterreichischen Klubs USV Scheiblingkirchen ein von Rapid-Premiumpartner „11teamsports“ präsentiertes Testspiel bestreiten. Ab 17:00 Uhr steht im Pittentalstadion ein Duell gegen den Zweitligisten SV Licht Loidl Lafnitz am Programm.

Karten sind im Vorverkauf (am Tag vor dem Spiel von 18 bis 20 Uhr direkt am Sportplatz Scheiblingkirchen sowie ab sofort bei allen Funktionären und Spielern) um 12 Euro und an der Tageskasse um 14 Euro erhältlich! Auch ein VIP-Bereich ist vorhanden, hier beläuft sich der Preis auf 120 Euro! Ein Online-Vorverkauf ist vom Veranstalter nicht geplant.

Wir trauern um unseren ehemaligen Torhüter Adi #Antrich, der vergangene Woche im 84. Lebensjahr verstorben ist.



➡️ https://t.co/9Bs88LYOmT#skrapid

📸 © SK Rapid|Fotoarchiv Perszem pic.twitter.com/Rj6jR05MsQ — SK Rapid (@skrapid) September 2, 2024

Fotocredit: Josef Parak