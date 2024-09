Er war einer der Schlüsselspieler des FC Red Bull Salzburg und unter Neo-Cheftrainer Pepijn Lijnders seit Saisonbeginn 2024/25 bei den Roten Bullen, war wettbewerbsübergreifend in allen neun Pflichtpartien dabei und verbuchte mit fünf Toren (vier davon in der Champions League-Quali) und drei Assists eine Top-Quote: Maurits Kjærgaard. Doch der 21-jährige Däne, gerade erst in das A-Nationalteam seines Landes einberufen, wird dem Vizemeister nun länger fehlen. Wie sein Klub vermeldet, hat eine Sprunggelenksverletzung beim jungen Spielmacher und Standardspezialisten bis zu acht Wochen Pause zur Folge.

Bänderverletzung im linken Sprunggelenk

Es war die 54. Minute beim letzten Bundesliga-Spiel des FC Red Bull Salzburg beim SK Rapid, als Maurits Kjaergaard verletzt zu Boden ging. Danach humpelte der 21-jährige Däne gestützt vom Spielfeld und wurde in die Mannschaftskabine getragen.