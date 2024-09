Der LASK hat sich nach vier Niederlagen in Folge in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 und dem vorletzten Tabellenplatz von Cheftrainer Thomas Darazs getrennt. Die Nachfolge tritt mit sofortiger Wirkung Markus Schopp an, der zugleich auch die Funktion des Sportdirektors übernimmt. Der 50-Jährige unterschrieb bei den Athletikern einen Vertrag bis Sommer 2027 und folgt damit seinem Torjäger Markus Entrup, der vor Wochen ebenfalls vom TSV Egger Glas Hartberg zu den Linzern kam.

Beim LASK entlassen: Thomas Darazs

Heute Nachmittag erstes Training unter Markus Schopp

Mit dieser Entscheidung trägt der Verein der jüngsten sportlichen Entwicklung Rechnung. In der Bundesliga musste der LASK vier Niederlagen in Folge hinnehmen, seit sechs Pflichtspielen warten die Schwarz-Weißen auf einen Sieg. Am vergangenen Sonntag setzte es eine 1:5-Heimniederlage gegen den Wolfsberger AC.

Am Dienstagnachmittag leitet Schopp seine erste Trainingseinheit am Trainingsplatz neben der Raiffeisen Arena. Sein Pflichtspieldebüt gibt der Steirer nach der Länderspielpause am Samstag, den 14. September, im Auswärtsderby beim FC Blau-Weiß Linz.

Mit Hartberg im Europacup

Schopp trat im Dezember 2022 seine zweite Amtszeit als Trainer des TSV Hartberg an, wo er ebenfalls den Posten des Sportdirektors innehatte. Zuvor war er unter anderem beim FC Barnsley, drei weitere Jahre in Hartberg sowie bei der zweiten Mannschaft des SK Sturm Graz, wo er auch das Profiteam interimistisch betreut hatte, als Cheftrainer tätig gewesen. Mit den Hartbergern schaffte er insgesamt zweimal den Sprung in die Top sechs und trat mit den Steirern 2020/21 in der Qualifikation zur UEFA Europa League an. Zwei weitere Male zog er mit Hartberg ins nationale Europacup-Play-off ein.

Während seiner Laufbahn als Spieler brachte es Schopp für den SK Sturm, RB Salzburg, Brescia, den Hamburger SV sowie RB New York auf insgesamt 462 Profieinsätze, darunter 19 in der UEFA Champions League, und wurde zweimal österreichischer Meister und Cupsieger. Außerdem kamen 56 Länderspiele für das österreichische Nationalteam hinzu.

Schopp nimmt seinen bisherigen Assistenten Alexander Marchat mit zum LASK. Des Weiteren wird der 50-Jährige in einer Doppelfunktion künftig auch als Sportdirektor fungieren. Der bisherige Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic verlässt den Verein auf eigenen Wunsch. Der ehemalige Angreifer war im September 2021 zunächst als Sportdirektor zu den Linzern zurückgekehrt und übernahm anschließend den Posten des Geschäftsführers Sport. Während seiner Amtszeit qualifizierte sich der LASK zwei weitere Male für das internationale Geschäft und schloss die Bundesliga zuletzt zweimal in Folge als Dritter ab.

„Sind sehr froh, dass wir mit Markus Schopp sehr erfahrenen Trainer für uns gewinnen konnten"

LASK-CEO Dr. Siegmund Gruber:

„Die Entwicklung und die Leistungen in den letzten Wochen haben uns dazu veranlasst, diesen Schritt zu setzen und einen neuen Trainer zu verpflichten. Thomas Darazs hat im Frühjahr in einer schwierigen Phase das Traineramt übernommen und uns auf Platz drei geführt. Dafür gebührt ihm ein großer Dank.

Wir sind sehr froh, dass wir mit Markus Schopp nun einen sehr erfahrenen Trainer für uns gewinnen konnten, der speziell in Hartberg seit vielen Jahren herausragende Arbeit leistet.

Recht herzlich bedanken möchten wir uns auch bei Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic für seine Dienste. Er hat maßgeblich dazu beitragen, dass wir in den vergangenen Jahren regelmäßig einen Europacupstartplatz erreicht haben.“

„Ziel mit dieser Mannschaft kann es nur sein, weitere Schritte nach vorne zu machen"

Cheftrainer und Sportdirektor Markus Schopp:

„Mit dem LASK wartet sowohl in der heimischen Liga als auch international in der Conference League eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Ziel mit dieser Mannschaft kann es nur sein, nicht nur an die Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen, sondern weitere Schritte nach vorne zu machen.

Ich gehe mit großer Motivation an die neuen Aufgaben beim LASK heran und bedanke mich gleichzeitig beim TSV Hartberg für die sehr erfolgreiche gemeinsame Zeit und die Möglichkeit, viele Spieler zu entwickeln, aber auch mich als Trainer.“

