TSV Hartberg-Cheftrainer und Sportdirektor Markus Schopp macht von seiner vertraglichen Ausstiegsklausel Gebrauch und wechselt mit sofortiger Wirkung zum ADMIRAL Bundesliga-Konkurrenten LASK nach Linz. Siehe auch HIER! Damit folgt der 50-jährige Grazer seinem letztjährigen Torjäger Markus Entrup, der vor einigen Wochen von den Ost-Steirern zu den Linzern wechselte.

Vom Tabellenletzten zum Vorletzten nach fünf Spieltagen! In der ersten Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 noch mit dem TSV Hartberg gegen den LASK, dirigiert Markus Schopp künftig an der Außenlinie der Linzer. Die wiederum die einzigen drei Punkte bisher in der Liga in Hartberg holten und seither vier Niederlagen en suite kassierten, was zur Entlassung von Cheftrainer Thomas Darazs führte. Schopps erste Bundesliga-Partie mit dem LASK ist gleich das Linzer Derby beim FC Blau-Weiß (Samstag, 14. September 2024, 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

„Werden den Trainermarkt sondieren und wollen den eingeschlagenen Weg auf alle Fälle fortsetzen"

Somit endet die zweite Amtszeit von Markus Schopp beim TSV Egger Glas Hartberg. Der gebürtige Grazer trainierte die Blau-Weißen von 2018-2021 und und von Dezember 2022 bis zum heutigen Tag. Seit seiner Rückkehr aus England schaffte es der 50-jährige Steirer mit der Mannschaft im Frühjahr 2023 vom letzten Tabellenplatz souverän zum Klassenerhalt. In der abgelaufenen Saison erreichte der TSV erneut die Top-6. Im ligainternen Play-off für den Europacup zog man gegen die Wiener Austria in zwei Spielen knapp den Kürzeren.

Markus Schopp coachte die Hartberger insgesamt 166 Mal. Die Bilanz: 62 Siege, 36 Unentschieden und 68 Niederlagen, Punkteschnitt 1,34.

TSV Hartberg-Geschäftsführer und -Obmann Erich Korherr: „Der Wechselwunsch kam natürlich sehr überraschend für uns. Wir befinden uns in einer wichtigen Phase der Meisterschaft und wollen nach der Länderspielpause den ersten Saisonsieg einfahren. Diese Entwicklung ändert natürlich einiges, aber wir werden Ruhe bewahren, wie wir es immer tun. Wir werden den Trainermarkt sondieren und wollen den eingeschlagenen Weg auf alle Fälle fortsetzen.

Der Abschied von Markus Schopp aus Hartberg ist sehr schade, aber es zeigt einmal mehr, dass der TSV Hartberg ein großartiges Sprungbrett für größere Vereine ist. Wir bedanken uns bei Markus für die herausragende Arbeit, die er rund viereinhalb Jahre mit Herzblut und Leidenschaft geleistet hat. Eine Tür geht zu, eine neue Tür wird aufgehen. Wir werden die Herausforderung mit Sicherheit meistern und wir sind überzeugt, dass wir eine gute Saison mit einer intakten Mannschaft spielen werden.“

„Blicke auf sehr intensive und erfolgreiche Zeit beim TSV Hartberg zurück"

Markus Schopp: „Ich blicke auf eine sehr intensive und erfolgreiche Zeit beim TSV Egger Glas Hartberg zurück. Ich möchte mich bei den Klubverantwortlichen für die hervorragende Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken. Wir haben gemeinsam mit großem Einsatz und kontinuierlicher Arbeit den Verein in der höchsten österreichischen Spielklasse etabliert und sogar in den Europacup geführt.“

BREAKING NEWS ❗️



Cheftrainer und Sportdirektor Markus Schopp verlässt den TSV Egger Glas Hartberg mit sofortiger Wirkung und wechselt zum Ligakonkurrenten LASK.



ℹ️ : https://t.co/8XMflDWrcJ



Danke für 4,5 erfolgreiche Jahre, Markus 💙 #schopp #inundaut #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/3Tg1QXrpFl — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) September 3, 2024

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at