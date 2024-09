"Wir müssen alles auf den Kopf stellen", meinte LASK-Abwehrchef Philipp Ziereis am Sonntag bei Sky nach der 1:5-Demütigung in der Raiffeisen Arena gegen den WAC mit Ex-LASK-Trainer Didi Kühbauer. Gesagt, getan! Zumindest auf sportlicher Führungsebene machte der Vorjahres-Dritte vor seinem Herbst in der Conference League und dem Linzer Derby beim FC Blau-Weiß (Sa., 14. September, 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), tabula rasa, sind Köpfe weg mit Cheftrainer Thomas Darazs und dem Geschäftsführer Sport, Radovan Vujanović. Neu Markus Schopp, der nun mit Machtfülle aus beiden Funktionen betraut wird.

"Hat maßgeblich dazu beitragen, dass wir in vergangenen Jahren regelmäßig Europacupstartplatz erreicht haben"

Es ging vor lauter Trainerwechsel-Meldung von Markus Schopp (zuletzt beim TSV Egger-Glas Hartberg) und Thomas Darazs fast ein wenig unter, dass auch Radovan Vujanović als Geschäftsführer Sport von seinen Aufgaben beim LASK entbunden wurde.

CEO Dr. Siegmund Gruber äußerte sich in der Klubaussendung der Athletiker vorab über den nunmehr ehemaligen LASK-Cheftrainer sowie den neuen und am Ende dem 42-jährigen Serben: "Recht herzlich bedanken möchten wir uns auch bei Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic für seine Dienste. Er hat maßgeblich dazu beitragen, dass wir in den vergangenen Jahren regelmäßig einen Europacupstartplatz erreicht haben."

Radovan Vujanović (geb.: 18.02.1982 im ehemaligen Jugoslawien), der früher als aktiver Stürmer in 105 Pflichtpartien für den LASK stolze 80 Tore und 21 Vorlagen verbuchte, kam Mitte September 2021 von der ASKÖ Oedt, wo er sportlicher Leiter war, zu den Linzern. Fungierte beim ADMIRAL Bundesligisten zunächst als Sportdirektor und ab 8. März 2023 als Geschäftsführer Sport.

Von Wieland, Kühbauer, Sageder bis zu Darazs

Der 42-jährige Serbe übernahm damals am 17. September 2021 die Nachfolge von Dominik Thalhammer, der Cheftrainer und Sportdirektor in Personalunion war. Erster Trainer in der dreijährigen Zeit von Vujanović war Andreas Wieland (heuer seit Jänner zurück zum LASK als Technischer Direktor), der im Jahr darauf am 2. Mai 2022 entlassen wurde, nachdem die Linzer erstmals seit dem Aufstieg und der Liga-Reform nicht in der Meistergruppe vertreten waren.

Dann kam - für viele überraschend - der Ex-Rapidler Dietmar Kühbauer, der die Athletiker in der Saison 2022/23 nicht nur in das Obere Playoff führte, sondern mit ihnen auch Dritter in der Endabrechung wurde. Um so überraschender wurde der Burgenländer dann im vergangenen Sommer entlassen. Es folgte der in der ADMIRAL Bundesliga als Cheftrainer noch unerfahrene Thomas Sageder. Den 40-Jährigen ereilte nach etwas über neun Monaten heuer Anfang April das Aus.

Thomas Darazs übernahm als Interimstrainer, nachdem in der Klubaussendung zunächst Maximilian Ritscher vermeldet wurde. Doch da der 30-Jährige keine UEFA-Pro-Lizenz hatte, wurde Darazs installiert. Um nun mit der neuen Spielzeit auch den Cheftrainer-Posten zu erhalten, ehe nach fünf Bundesligaspielen mit vier Niederlagen in Folge die Reißleine gezogen wurde. Nunmehr für den 46-jährigen Wiener also der 50-jährige Grazer Markus Schopp.

Und seit heute ist der LASK auch ohne Radovan Vujanović, unter dem es vier Cheftrainer in nicht mal drei Jahren gab.

Siehe auch:

LASK-Geschäftsführer Sport Vujanovic vor Abgang zu Ex-Klub ASKÖ Oedt?

Knalleffekt in der Bundesliga: Trainer wechselt zu Liga-Konkurrenten!

LASKler im Nationalteam ⚫️⚪️

In der Länderspielpause sind wieder einige LASKler für ihre Nationen unterwegs. Wir wünschen viel Erfolg und kommt gut wieder zurück! 🍀

📰 Mehr dazu: https://t.co/DJcrQKovDs pic.twitter.com/N5lOs2FogV — LASK (@LASK_Official) September 2, 2024

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at