Eingehende Untersuchungen bei den drei am Sonntag beim 3:2-Heimsieg gegen RB Salzburg in der ADMIRAL Bundesliga aus Verletzungsgründen vorzeitig ausgetauschten Spielern des SK Rapid Dion Beljo, Guido Burgstaller und Isak Jansson bestätigten am Dienstagvormittag die vorläufigen Diagnosen von Rapid-Teamarzt Dr. Lukas Brandner.





Gleich mehrere Verletzte brachte das Topspiel am vergangenen Sonntag des SK Rapid gegen die Roten Bullen

Stürmer-Duo fällt mehrere Wochen aus

Guido Burgstaller zog sich gegen den Champions League-Starter in der ersten Halbzeit eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, der 35-jährige Routinier wird daher mehrere Wochen ausfallen. Der für ihn am vergangenen Sonntag eingewechselte Angriffspartner Dion Beljo knickte bekanntlich knapp dreißig Minuten später um, seine am Sprunggelenk erlittene Verletzung kann konservativ behandelt werden, eine Operation ist nicht notwendig. Die Ausfallsdauer ist vom Heilungsverlauf abhängig.

Aufatmen bei Jansson

Last but not least konnte so wie Dion Beljo auch Isak Jansson der Einberufung in die U21-Nationalteamauswahl des Heimatverbandes nicht folgen. Der 22-jährige Schwede wird in den kommenden Tagen die überlastete Bein-Muskulatur schonen und intensiv mit den grün-weißen Physiotherapeuten sowie Masseuren arbeiten. In der zweiten September-Hälfte sollte der pfeilschnelle Offensivspieler wieder voll einsatzfähig sein.

Fotocredit: Josef Parak