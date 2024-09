Nach den verletzungsbedingten Ausfällen der Stürmer Dion Beljo und Routinier Guido Burgstaller - siehe Beitrag - befindet sich der SK Rapid vor Schließung des Sommertransfer-Fensters in Österreich (Donnerstag) auf der Zielgeraden zur Verpflichtung eines neuen Angreifers. Die Hütteldorfer haben laut Sky-Informationen offenbar in Ryan Mmaee, einem 26-jährigen Angreifer aus Marokko, eine passende Lösung gefunden.

Vier Tore in zwölf Spielen für Marokko

Ryan Mmaee wird voraussichtlich auf Leihbasis von Stoke City, einem Verein der englischen Championship, nach Wien wechseln. Darüber hinaus hat sich der SK Rapid eine Kaufoption für den marokkanischen Nationalspieler gesichert. Laut den Angaben von transfermarkt.at beläuft sich sein Marktwert aktuell auf 2,8 Millionen Euro.

In der laufenden Saison konnte der 26-Jährige (geb.: 01.11.1997 im belgischen Geraardsbergen) bereits ein Tor in vier Pflichtspielen erzielen, in denen er meist als Joker zum Einsatz kam. Für die marokkanische Nationalmannschaft hat der Rechtsfuß in 12 Partien vier Tore erzielt.

Obwohl eine offizielle Bestätigung seitens der Vereine noch aussteht, scheint der Transfer kurz vor dem Abschluss zu stehen. Das Transferfenster in Österreich schließt bereits am kommenden Donnerstag, sodass eine rasche Entscheidung erwartet wird.

Jugendvereine: KV Zuun, Efj Molenbeek, K.A.A. Gent, R. Standard de Liège