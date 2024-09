In der 2. Runde der Saison 2024/25 im UNIQA ÖFB Cup wurden die ausstehenden drei Spiele terminisiert. Der LASK trifft am Dienstag, 17. September im Waldstadion Himberg auf Sportunion Mauer. Am Mittwoch, 25. September tritt der SK Rapid in der Naturarena Hohe Warte gegen SR Donaufeld und der FC Red Bull Salzburg im Stadion Alte Au in Stockerau gegen den SC Wiener Viktoria an. Alle drei Spiele starten um 18 Uhr und sind im Ligaportal-LIVETICKER zu verfolgen.

Achtelfinal-Auslosung Mittwochabend, 25. September

Aufgrund der Teilnahme der drei Bundesligisten an der Europacup-Qualifikation konnten die Begegnungen nicht zum ursprünglichen Termin der 2. Cup-Runde (27. – 28. August) ausgetragen werden.

Die Auslosung der Achtelfinal-Paarungen erfolgt am Mittwoch, 25. September im Rahmen der ORF-Berichterstattung im Anschluss an die Duelle SR Donaufeld vs. SK Rapid und SC Wiener Viktoria vs. FC Red Bull Salzburg.

Tickets für die ausstehenden Spiele in der 2. Runde sind über die jeweiligen Heimvereine erhältlich.

Verbleibende Spiele der 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup:

Sportunion Mauer vs. LASK

Dienstag, 17. September, 18:00 Uhr, Waldstadion Himberg

SR Donaufeld vs. SK Rapid

Mittwoch, 25. September, 18:00 Uhr , Naturarena Hohe Warte

SC Wiener Viktoria vs. FC Red Bull Salzburg

Mittwoch, 25. September, 18:00 Uhr, Stadion Alte Au Stockerau

Folgende Teams konnten sich bereits für das Achtelfinale qualifizieren:

Bundesliga (8): WSG Tirol, SK Austria Klagenfurt, TSV Egger Glas Hartberg, GAK 1902, SK Puntigamer Sturm Graz, FC Blau-Weiß Linz, FK Austria Wien, RZ Pellets WAC

2. Liga (5): SC Austria Lustenau, SV Horn, SV Stripfing/Weiden, SC Schwarz-Weiß Bregenz, ASK Voitsberg

Weitere Termine im UNIQA ÖFB Cup 2024/25

Achtelfinale: 29. bis 31. Oktober 2024

Viertelfinale: 31. Jänner bis 2. Februar 2025

Halbfinale: 1. bis 3. April 2025

Finale: 1. Mai 2025

Fotocredit: Christian Fauland