In der Länderspielpause wurde beim SK Rapid der große gegen den kleinen Ball getauscht. Zum bereits neunten Mal in Folge wurde somit beim SK Rapid Charity Golfturnier presented by Raiffeisenbank Wien-NÖ der Golfschläger für den guten Zweck geschwungen. Business Partner:innen und Sponsor:innen der Hütteldorfer sowie zahlreiche Rapid-Legenden und aktive Spieler waren mit Spaß bei der Sache und engagierten sich für eine grün-weiße Herzensangelegenheit. Mit einem Blick auf die CSR-Dachmarke „Rapid leben“ kam der Erlös des Tages nämlich dem SK Rapid Special Needs Team zugute.

Mit "Hole in One" Tagesloge für SK Rapid-Heimspiel sichern

Neben dem Geschäftsführer des SK Rapid, Steffen Hofmann, zeigten auch zahlreiche Rapid-Legenden und aktive Spieler, dass sie nicht nur am Fußballrasen zuhause sind.

Gespielt wurde im teilnehmerfreundlichen Modus „Texas Scramble“. An Loch 14 wartete zudem eine besondere Herausforderung mit der „Hole in One“-Challenge. Wem es gelang, mit nur einem einzigen Schlag einzulochen, konnte sich eine Tagesloge für ein Heimspiel des SK Rapid sichern. Leider blieb trotz reichlich sportlichem Ehrgeiz und so manch beeindruckendem Schlag ein Gewinner bzw. eine Gewinnerin aus, doch das stand natürlich nicht im Vordergrund. Zwei weitere Challenges mit grün-weißen Preisen gab es zudem beim „Nearest to the Pin“ und „Longest Drive“.

Und auch beim Rapid-Fußball-Darts kam der Spaß nicht zu kurz, die Gewinner:innen durften sich dabei über 2 VIP-Tageskarten freuen. Bis in den späten Nachmittag wurde gegolft, ehe der Turniertag am Abend im Clubhaus seinen Ausklang fand – und damit die Gelegenheit für vertiefende Gespräche mit Unternehmen unterschiedlicher Branchen bot.

Auch die grün-weiße Tombola durfte nicht fehlen und am Ende stand auch die stolze Spendensumme von 17.430 Euro fest, die Steffen Hofmann gemeinsam mit Christiane Flehberger (Raiffeisenbank Wien-NÖ) an eine Delegation des SK Rapid Special Needs Teams übergeben durfte (siehe Foto oben). Über den Tagessieg beim Golfen freute sich zudem das Unternehmen AEP GmbH mit SK Rapid-Torhüter Laurenz Orgler!

Auch Steffen Hofmann zeigte sein Können mit dem kleinen Ball.

Grün-weißes Dankeschön

Der SK Rapid bedankt sich abschließend bei allen Partner:innen und Sponsor:innen für ihre treue Unterstützung: Raiffeisenbank Wien-NÖ, Raiffeisenbank Baden, AQA Steel, Peneder Bau, Spotmend GmbH, Sochor, Wien Energie, Autent, u:ground, ADMIRAL, WEIN & CO, SH Real Estate, Klima Engelhardt, ISS, Wenzl Bau und AEP GmbH.

Vielen Dank auch an alle teilnehmenden Rapid-Legenden und aktive Spieler/Trainer:

Steffen Hofmann, Herbert „Funki“ Feurer, August Starek, Martin Hiden, Florian Sturm, Christian Keglevits, Franz Blizenec, Andreas Koch, Peter Hlinka, Laurenz Orgler, Paul Gartler, Jakob Schöller, Maximilian Hofmann, Christoph Haas, Daniel Seper, Wolfi Frey, Thorsten Schick, Philipp Schobesberger und Christopher Dibon.

Hier geht's zum Nachbericht auf RapidTV, weitere Impressionen gibt's hier.

Fotocredit: SK Rapid/Widner