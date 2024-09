ADMIRAL Bundesligist WSG Tirol, nach fünf Runden in der Meisterschafts-Saison 2024/25 mit vier Punkten (1S, 1U, 3N) auf Rang neun, nutzte die Länderspiel-Pause am heutigen Mittwoch für ein internationales Testmatch. Dabei setzten sich die Wattener bei hochsommerlichen Temperaturen im heimischen Gernot Langes Stadion gegen den deutschen Drittligisten FC Ingolstadt 04 mit 2:1 (1:1) durch.

Nur einmal hatten sich WSG Tirol-Torhüter Adam Stejskal und seine Vorderleute im gelungenen internationalen Testspiel gegen den deutschen Drittligisten geschlagen zu geben, als der erst 17-jährige Ingolstädter Deniz Zeitler kurz vor der Halbzeitpause den 1:1-Ausgleich erzielte. Da kam auch Innenverteidiger Jamie Lawrence zu spät.

Škrbo nach "Sulzbachers Einwurfschleuder" mit Führungstor

Beim FC Ingolstadt hatte Trainerin Sabrina Wittmann keine 18 Stunden nach dem erfolgreichen Toto-Pokal-Achtelfinale bei den Würzburger Kickers für das Testspiel in Tirol die Rotationsmaschine angeworfen und so gab es gegenüber dem 3:1-Sieg bei den Würzburger Kickers eine rundum erneuerte Startelf. Bei sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab, wobei die Tiroler mehr Spielanteile verzeichneten. Die erste zwingende Torchance hatten jedoch die Ingolstädter in Person von Deniz Zeitler nach einer Viertelstunde: Der 17-jährige Offensivakteur enteilte nach einer Umschaltaktion des FCI der gegnerischen Hintermannschaft, setzte den Ball aber am Pfosten vorbei (15.). Die Möglichkeit war eine Art Weckruf für die Hausherren, die nur drei Minuten später die Führung erzielten: Einen weiten Einwurf von Lukas Sulzbacher verlängerte Innenverteidiger David Gugganig auf den langen Pfosten, wo Stefan Škrbo die Kugel einschob (18.). Das Team von Philipp Semlic hielt die Schlagzahl weiter hoch: Matthäus Taferner legte auf Florian Rieder ab, dessen Abschluss von der Strafraumkante über den Querbalken rauschte (22.). Ein weiterer Versuch von Quincy Butler landete auf dem Tornetz (25.). Nach rund einer halben Stunde behielt Maurice Dehler mit einer starken Parade im 1-gegen-1 mit Škrbo die Oberhand (29.). Anschließend tauchten aber auch die Oberbayern wieder vor dem gegnerischen Gehäuse auf und liefen die Wattener etwas höher an: So fiel kurz vor der Halbzeit der Ausgleich, nachdem die Donaustädter die Defensivreihe der Gastgeber unter Druck setzen: Leon Guwara fing einen lang Ball ab, trieb das Leder nach vorne und fand mit seinem Steckpass Zeitler. Der Youngster schob die Kugel überlegt zum 1:1 ins Netz (42.). Kurz vor der Pause stellte ein Abschluss von Škrbo, der noch entscheidend gestört wurde, Dehler vor keine Probleme (44.), sodass es mit dem Remis auch in die Pause ging.

Standard sorgt für Tiroler Sieg

Die erste Chance nach Wiederanpfiff gehörte den in weiß gekleideten Ingolstädtern: Nach schöner Kombination hatte Mattis Hoppe das Auge für den im Rückraum stehenden Dittgen. Der 29-Jährige nahm aus 16 Metern Maß, doch der Schuss ging knapp am Kreuzeck vorbei (48.). Die Schwarz-Roten hatten zu Beginn des zweiten Durchgangs mehr Ballbesitz, Tormöglichkeiten blieben auf beiden Seiten aber Mangelware.

So fiel schließlich in Folge einer Standardsituation die erneute Führung für die WSG: Der aufgerückte Innenverteidiger Osarenren Okungbowa köpfte den Ball nach einem Eckball über die Linie (68.). Derweil näherten sich die Wittmann-Schützlinge in Person von Dittgen ein weiteres Mal dem Gehäuse an. Die Hereingabe des Mittelfeldspielers fing Schlussmann Alexander Eckmayr vor dem einschussbereiten Zeitler (70.) ab.

Wenig Minuten später zog Butler für die Tiroler aus wenigen Metern knapp am Pfosten vorbei, kurz darauf klärte Mattis Hoppe im letzten Moment den Schuss von Bror Blume (81.). So blieb es am Ende beim 2:1-Sieg des ADMIRAL Bundesligisten.

In der Meisterschaft geht es für Kapitän Valentino Müller & Co. am Sonntag, den 15. September 2024, mit dem Gastspiel beim TSV Hartberg (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) weiter.



Philipp Semlic (Cheftrainer): "Das Testspiel hat seinen Zweck erfüllt. Wir wollten vielen Spielern, die einen Trainingsrückstand hatten, 90 Minuten in die Beine bringen. Trotz der Vormittagseinheit und der Hitze waren viele Dinge in Ordnung. Meine Mannschaft hat probiert, Gas zu geben und am Ende war es ein gelungener Test."



WSG Tirol: Stejskal (46' Eckmayr) – Sulzbacher – Lawrence (46' Okungbowa) – Gugganig – Czyborra – Müller (K, 46' Üstündag) – Taferner (46' Diarra (61' Ranacher)) – Blume – Butler – Rieder – Škrbo



FC Ingolstadt 04: Dehler (46. Klein) – Dühring (80. Salihovic), Guwara (80. Ackermann), Lechner, Hoppe – Kanuric (73. Özden), Plath, Gül (73. Berk), Dittgen (K, 73. Ham) – Zeitler (80. Pestel), Drakulic (46. Borkowski).

WSG Tirol – FC Ingolstadt 04 2:1 (1:1)



Internationales Testspiel / 04. September 2024 | 14:00 Uhr

Tore: 1:0 Škrbo (18‘), 2:1 Okungbowa (60‘); 1:1 Zeitler (41‘)

Gernot Langes Stadion, Wattens / 100 Zuschauer:innen

Zweck erfüllt! ✅



Wir gewinnen das Testspiel gegen den FC Ingolstadt 04 mit 2:1. Unsere Treffer erzielten Stefan Škrbo & Osarenren Okungbowa. 🟢⚪️



⏱️90’ | #WSGFCI | 2:1 | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/cIo0yK7TXH — WSG Tirol (@WSGTIROL) September 4, 2024

Fotocredit: FC Ingolstadt