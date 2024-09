Das Mittelfeld-Duo Julian Halwachs (21) und Christoph Urdl (25) vom aktuellen ADMIRAL Bundesliga-Schlusslicht TSV Egger Glas Hartberg wechselt leihweise bis Saisonende zum ASK Voitsberg in die ADMIRAL 2. Liga, um Spielpraxis zu sammeln. Halwachs kam in der Vorsaison zu 22 Einsätzen für die Oststeirer, Urdl stand in der Saison 2023/2024 elf Mal am Platz und absolvierte in der laufenden Saison zwei Kurzeinsätze. Siehe auch: SOMMERTRANSFERS!



Nach Länderspielpause vs. WSG Tirol

Nach der Länderspielpause geht für die Oststeirer mit dem Heimspiel gegen die WSG Tirol (So., 15.09., 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) die Jagd nach dem ersten Saisonsieg weiter. Nach dem Abgang von Markus Schopp steht dort dann das Debüt von Markus Karner an - der 46-Jährige übernimmt interimistisch das Trainerzepter, war bislang bei der zweiten Garnitur in der steirischen Landesliga am Werk.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos