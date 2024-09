Noch ein letzter Transfer im "Sommer-Schlussverkauf" oder sind die personellen Würfel schon gefallen? Am heutigen Donnerstag schließt sich hierzulande das Transferfenster, können die zwölf Teams der ADMIRAL Bundesliga also noch bis Mitternacht Neuverpflichtungen sowie Abgängen vermelden. Was sich am berühmt-berüchtigten "Deadline Day" alles tut, liest sich nachfolgend in der laufend aktualisiert werdenden Übersicht! Siehe auch: ALLE SOMMERTRANSFER!

Jetzt Übersicht aktualisieren

14:30 Uhr: Aus Holland nach Hartberg

Am Deadline-Day hat der TSV Egger Glas Hartberg noch einmal am Transfermarkt zugeschlagen. Der 21-jährige Björn Hardley wechselt vom FC Utrecht II in die Steiermark und unterzeichnet einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026.

Der 1,89m große Innenverteidiger aus den Niederlanden spielte in der Vorsaison und in den ersten Wochen dieser Saison in der Keuken Kampioen Divisie (2. Liga Niederlande). Hardley wechselte im Sommer 2019 von NAC Breda in den Nachwuchs von Manchester United, wo er für die U18 und U21 auflief.

Björn Hardley: „Ich bin wirklich glücklich, in Hartberg zu sein, und freue mich auf diese großartige Chance und dieses Abenteuer.“

Obmann Erich Korherr: „Wir sind froh, mit Björn Hardley noch einen richtig spannenden Spieler für die Innenverteidigung gefunden zu haben. Ein Linksfuß, der zu unserer Spielidee passt. Er erinnert ein wenig an Ibane Bowat. Ich bin überzeugt, dass wir viel Freude mit ihm haben werden.“

14:30 Uhr: WSG Tirol sichert sich Dienste von Youngster

Die WSG Tirol hat am Deadline Day ein vielversprechendes Talent aus Afrika unter Vertrag nehmen können. Jaden Mazou Bambara stand zuletzt für den burkinischen Vizemeister SC Majestic, der für seine hervorragende Ausbildung weit über die Landesgrenzen bekannt ist, unter Vertrag und wird vorbehaltlich sämtlicher Formalitäten wie dem Visum und der Arbeitserlaubnis künftig für die WSG Tirol auf Torejagd gehen.

Stefan Köck (Manager Sport) über die Verpflichtung: "Mit Jaden Mazou Bambara begrüßen wir einen jungen, vielversprechenden Spieler aus Burkina Faso in unseren Reihen. Er ist mit seinen 19 Jahren noch am Anfang seiner Karriere, er bringt aber enormes Potenzial mit. Wir freuen uns sehr, dass er sich langfristig an die WSG Tirol gebunden hat. Wir werden ihm die nötige Zeit geben, um sich zu integrieren, damit er sich Schritt für Schritt weiterentwickelt und so sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Wir sind überzeugt, dass er in der Zukunft eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen wird und wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit."

Philipp Semlic (Cheftrainer) ist vom Potential des Burkiners überzeugt: "Mit Jaden Mazou schließt sich ein spannender Spieler unserer WSG an. Im Datenscouting und in dem danach folgenden Videostudium seiner Spiele waren wir von seinem Potential überzeugt. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, ihn langsam an die Gegebenheiten in der österreichischen Bundesliga heranzuführen und erhoffen uns, sein ganzes Potential zu entwickeln."

Jaden Mazou Bambara kann es kaum erwarten, für die WSG Tirol aufzulaufen: "Ich freue mich sehr darüber, meinen Profivertrag bei der WSG Tirol unterschrieben zu haben und bin schon sehr aufgeregt beim Gedanken, meine neuen Mitspieler kennenzulernen und bei der WSG ein neues Abenteuer zu starten."

Fotocredit: WSG Tirol

11:05 Uhr: Innenverteidiger kommt aus der Schweiz zu Scheiblehner-Schützlingen

Der FC Blau-Weiß Linz gibt am letzten Tag des Sommer-Transferfensters einen weiteren Neuzugang bekannt. Silvan Wallner wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Zürich nach Linz und unterzeichnet einen Vertrag bis 2026 mit der Option auf ein weiteres. Der 22-jährige Innenverteidiger durchlief alle Nachwuchsstufen des FC Zürich und war in der Saison 2022/23 an den Schweizer Zweitligisten FC Wil 1900 verliehen. In dieser Saison absolvierte der schweizerisch-österreichische Doppelstaatsbürger für den FC Zürich bereits vier Liga-Spiele und vier Partien in der Conference League-Qualifikation.

„Wir haben uns schon längere Zeit mit Silvan Wallner befasst, weil er ein sehr interessanter junger Spieler ist, der trotz seines jungen Alters schon jede Menge Erfahrung in einer staken Liga und auch international gesammelt hat. Aufgrund der Verletzung von Lukas Tursch hat sich jetzt ein Engpass in der Innenverteidigung ergeben, weshalb wir sehr froh sind, mit Silvan einen vielversprechenden Spieler mit Entwicklungspotenzial für unseren Klub begeistert haben zu können. Da er momentan mit der U21-Nationalmannschaft der Schweiz unterwegs ist, wird er ab Mitte nächster Woche bei uns ins Training einsteigen“, so Sportdirektor Christoph Schößwendter.