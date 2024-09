Ein aufschlussreicher Probegalopp für den Doublesieger SK Sturm Graz in der Länderspielpause endete mit einem "Blackies"-Erfolg gegen den bislang ohne Punktverlust dastehenden Zweitligisten KSV 1919.Unter der Mittagssonne in Messendorf kamen dabei unter anderem unsere beiden jüngsten Neuzugänge Malick Yalcouyé und Erencan Yardımcı zum Einsatz. Am Ende stand ein 4:1 auf der Anzeigetafel.

Für Coach Christian Ilzer bot der Test gegen die "Falken" viele interessante Erkenntnise.

"...Testlauf, der seinen Zweck absolut erfüllt hat"

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer über das Testspiel: "Es war ein guter Testlauf, der seinen Zweck absolut erfüllt hat. Es kamen neben einigen Spielern von der zweiten Mannschaft auch unsere beiden Neuzugänge Yalcouyé und Yardımcı zum Einsatz. Wir wissen jetzt genau, wo beide Spieler stehen und woran wir arbeiten müssen. Es war eine gute Trainingseinheit mit hoher Intensität gegen einen guten Gegner – und das zum Abschluss dreier Belastungstage."

SK Puntigamer Sturm Graz 4:1 Kapfenberger SV

Tore: Sarkaria (40.), Yardımcı (41.), Stosic (62.), Kiedl (68.) bzw. Kavaz (48.)

Trainingszentrum Messendorf, 05.09.2024, 11:00 Uhr, 200 Zuschauer:innen

1. HZ - SK Puntigamer Sturm Graz : Khudyakov - Malic - Aiwu - Lavalée - Karic - Yalcouyé - Geyrhofer - Hierländer (C) - Koita - Sarkaria - Yardımcı

2. HZ - SK Puntigamer Sturm Graz : Khudyakov - Ulreich - Geyrhofer (78. Heuserer) - Schopp - Karic (C) (65. Scharmer) - Malic (65. Löcker) - Yalcouyé (68. Wolf) - Stosic - Ilic - Kiedl (83. Osayantin) - Beganovic

KSV (Startformation): Puntigam - Turi - N'zi - Römling - Helleparth - Krasniqui - Miskovic - Thonhofer - Eloshvili - Kopeinig - Kerschner

Fotocredit: RiPu-Sportfotos