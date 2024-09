Heute um 17 Uhr endete die Sommertransferphase für die Klubs der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga. Die Möglichkeit, neue Spieler zu verpflichten wurde in den vergangenen Wochen, aber auch am "Deadline Day" von den Klubs wahrgenommen: insgesamt 8 neue Spieler wurden am letzten Transfertag verpflichtet, wobei der TSV Egger Glas Hartberg mit der Leihe von Furkan Demir um 16:52 Uhr den Schlusspunkt setzte. Siehe auch: Done Deals am Deadline Day!

Reges Treiben am Transfermarkt

In beiden Ligen gibt es jede Menge neue Gesichter bei den Klubs zu sehen. In der ADMIRAL Bundesliga wurden insgesamt 128 Neuzugänge unter Vertrag genommen, das entspricht einem Plus von knapp 13% im Vergleich zum Vorjahr (113 Transfers) und liegt auch über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 110 Transfers pro Sommer-Transferperiode. In der ADMIRAL 2. Liga liegt man mit 156 Neuen knapp unter dem Vorjahr (158), aber ebenfalls über dem 5-Jahres-Schnitt (134 Transfers).

ADMIRAL Bundesliga: Spitzenreiter Hartberg

Die meisten Neuzugänge der ADMIRAL Bundesliga hat es in die Oststeiermark gezogen. Der TSV Egger Glas Hartberg führt die Liste der Transfers mit insgesamt 16 Neuen an – gefolgt von Salzburg, Rapid und BW Linz mit jeweils 12.

TSV Egger Glas Hartberg: 17

FC Red Bull Salzburg: 12

FC Blau Weiß Linz: 12

SK Rapid: 12

SK Austria Klagenfurt: 11

CASHPOINT SCR Altach: 11

LASK: 11

Grazer AK 1902: 10

RZ Pellets WAC: 9

FK Austria Wien : 8

WSG Tirol: 8

SK Puntigamer Sturm Graz: 7

Sprungbrett in die Top 5-Ligen

Die ADMIRAL Bundesliga hat sich auch in dieser Saison für gleich neun Spieler als Sprungbrett in die europäischen Top 5-Ligen erwiesen: so ging es beispielsweise für Sturms Alexander Prass zu Hoffenheim, für Salzburgs Strahinja Pavlovic zum AC Milan in die Serie A, Luka Sucic wechselte in die spanische La Liga, Rapids Leopold Querfeld verteidigt ab sofort in der deutschen Bundesliga für Union Berlin, während sein Ex-Klubkollege Marco Grüll für Werder Bremen stürmt. Der WAC hat Nikolas Veratschnig zu deutschen Bundesliga Mainz und Augustine Boakye zum Ligue 1-Klub AS Saint-Etienne abgegeben. Zwei Austrianer zog es in die Serie A: Como sicherte sich nun fix die Dienste von Matthias Braunöder, Christian Früchtl steht ab sofort bei Lecce zwischen den Pfosten.

Nächster Termin für Transferperiode im Winter

Das Transferfenster ist nun geschlossen, öffnet wieder am 01.01.2025 (0 Uhr) und endet am 06.02.2025 (17 Uhr). Nachweislich vertragslose Spieler können nach positiver Beurteilung durch den Senat 2 jedoch weiterhin bis zum Ende der Wintertransferperiode verpflichtet werden.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL