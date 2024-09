Keinen Sieger brachte der Probegalopp des FK Austria Wien mit dem SKN St. Pölten in der Gloggnitzer Krammer-Arena am heutigen Donnerstagabend beim Debüt von Marko Raguz für die erste violette Garnitur nach dessen ewiger Leidenszeit. Der Zweitligist aus Niederösterreich dominierte die erste Spielhälfte und ging durch Marc Stendera in Führung. Nach der Pause nahm das Geschehen dann ordentlich an Fahrt auf, gab es Hochkaräter auf beiden Seiten zur Genüge: Moritz Wels glich per Elfmeter aus, Abdoulaye Kante brachte die Veilchen gar in Front, ehe die Wölfe im Finish durch Winfred Amoah noch zum 2:2-Ausgleich kamen.

Durfte nach Jahren der Verletzungsmisere endlich für die erste Mannschaft der Wiener Austria auflaufen und erlebte im Test-Match gegen den SKN St. Pöten ein violettes Debüt mit sportlichen Höhen und Tiefen für sein Team: Marko Raguz.

FK Austria Wien 2:2 (0:1) SKN St. Pölten

Krammer-Arena, Gloggnitz, ZZ: 300, SR: Markus Poppendorfer

Torfolge: 0:1 Stendera (33.), 1:1 Wels (63., Elfm.), 2:1 Kante (68.), 2:2 Amoah (76.).

Gelbe Karten: Dragovic (16., SR-Kritik), Wiesinger (56., Unsportlichkeit) bzw. Sukiasyan (87., Unsportlichkeit).

FK Austria Wien (4-3-3): Sahin-Radlinger (46. Kos); Ewemade, Dragovic (K), Meisl, Guenouche; Wiesinger, Barry, Wels; Kante, Malone (46. Ranftl), Raguž (46. Sutterlüty).

SKN St. Pölten (3-4-3): Hülsmann (46. Kurz); Thesker, Bauer (63. Krasniqi), Skogen; Dombaxi (63. Paugain), Messerer, Ritzmaier, Stendera (73. Wisak); Harakate, Stolt (46. Kirejczyk), Amoah (78. Sukiasyan).

Fotocredit: FAK