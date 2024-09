Der RZ Pellets WAC gibt am heutigen Montag noch vier Kaderveränderungen vom gestrigen "Deadline Day" bekannt. Konstantin Kerschbaumer und Scott Kennedy, deren Verträge aufgelöst wurden, verlassen das Wolfsrudel und finden neue Herausforderungen. Im Gegenzug werden Faad Sana und Godwin Agbevor mit Profiverträgen ausgestattet. Die beiden Talente aus Burkina Faso und Ghana trainieren schon seit Saisonbeginn bei der Amateurmannschaft und konnten sich in den letzten Wochen für einen Profivertrag empfehlen. Siehe auch: SOMMERTRANSFERS der ADMIRAL Bundesliga!

Aus Burkina Faso nach Kärnten, aus dem Lavanttal in die 2. Liga und nach Belgien

Konstantin Kerschbaumer, der seit Sommer 2022 36-mal im Dress der Wölfe auflief und dabei drei Tore und vier Vorlagen beisteuerte, war schon seit Saisonbeginn nicht mehr Teil des Profikaders und schließt sich nun dem Zweitligisten SV Stripfing an. Scott Kennedy zieht es in die zweite belgische Liga zu KAS Eupen. Der kanadische Innenverteidiger stieß im vergangenen Sommer zum Wolfsrudel und kam für den WAC in 21 Spielen zum Einsatz.

Der 21-jährige Außenverteidiger Faad Sana kommt von Planete Foot aus Togo ins Lavanttal und der offensive Mittelfeldspieler Godwin Agbevor kommt wie einst Augustine Boakye aus der West African Football Academy in Ghana nach Wolfsberg. Beide Talente werden weiterhin bei den Amateuren aufgebaut.

Fotocredit: Pulsinger