Der österreichische Fußballmeistertitel des SK VÖEST Linz jährte sich am 1. Juni 2024 zum 50. Mal. Aufgrund der emotionalen Verbundenheit mit der ehemaligen Profi-Fußballsektion des SK VÖEST Linz veranstaltete der FC Blau-Weiß Linz bereits am 22. Mai einen Jubiläumsabend mit Legenden der Meistermannschaft. Nun folgte eine Sonderausstellung im Hofmann Personal Stadion.

Geschäftsführer Christoph Peschek mit Meisterkapitän Ferdinand Milanovich sowie den Vereinhistorikern Robert Hummer und Andreas Kump (v.l.).

"...die emotionale Verbundenheit zur ehemaligen Profi-Fußballsektion des SK VÖEST Linz zum Ausdruck bringen"

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums wurden die lebenslangen Mitglieder des FC Blau-Weiß Linz am Mittwoch zu einer Sonderführung eingeladen. Die Vereinshistoriker Robert Hummer und Andreas Kump blickten gemeinsam mit Meisterkapitän Ferdinand Milanovich 50 Jahre zurück, unter anderem auch mit Ausstellungsstücken aus dem Jahr 1974. Am 9. September sowie 20. September finden zwei weitere öffentliche Sonderführungen für Fans des FC Blau-Weiß Linz statt. Die Tickets für den zweiten Termin sind bereits ausverkauft, für die erste Führung sind auch nur mehr wenige Tickets im Online-Ticketshop verfügbar.

„Nach dem Jubiläumsabend mit Legenden der SK VÖEST Linz Meistermannschaft freut es uns nun, mit einer Sonderführung im Hofmann Personal Stadion an den Meistertitel 1974 nochmals erinnern zu können und damit die emotionale Verbundenheit des FC Blau-Weiß Linz zur ehemaligen Profi-Fußballsektion des SK VÖEST Linz und den großen Respekt vor den herausragenden Leistungen der Meistermannschaft zum Ausdruck zu bringen. Neben Anekdoten von Meisterkapitän Ferdinand Milanovich gibt es Fotos und Zeitungsausschnitte so wie das Originaltrikot aus dem Jahr 1974 zu sehen. An dieser Stelle auch ein großes Danke an unsere Vereinshistoriker Robert Hummer und Andreas Kump, die mit großer Euphorie und Leidenschaft diese Ausstellung möglich gemacht haben. Ebenso freuen wir uns, dass der FC Blau-Weiß Linz beim Linzer Derby erstmalig mit dem Jubiläumstrikot auflaufen wird“, so Christoph Peschek, Geschäftsführer FC Blau-Weiß Linz.

Fotocredit: FC Blau-Weiß Linz