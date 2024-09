Im Ligabetrieb landete der Wolfsberger AC zuletzt einen 5:1-Kantersieg beim LASK und dockt unter Rückkehrer Dietmar Kühbauer wieder am vordersten Tabellendrittel an, in der Länderspielpause kamen die Lavanttaler heute zuhause gegen den ASK Voitsberg, seines Zeichens noch punktloser Zweitliga-Aufsteiger, nicht über ein 0:0 beim Testlauf hinaus. Nicht mit dabei waren einige "Leitwölfe", die gerade mit ihrem Nationalteam "touren".

Viele Stammkräfte nicht an Bord - keine Tore in der Lavanttal-Arena

Festzuhalten gilt beim Betrachten des torlosen Resultates dabei, dass sich einige Wölfe im Länderspiel-Einsatz befinden. So sind etwa Ervin Omic, Thierno Ballo, Nikolas Polster und Angelo Gattermayer für die U21 von Rot-Weiß-Rot im Einsatz. Mit Erik Kojzek, der erstmalig für ein Nationalteam seines Heimatlandes Slowenien einberufen wurde, oder Sandro Altunashvili, der neuerlich Teil der georgischen Auswahl ist, fehlten weitere Leistungsträger in den Reihen der Kärntner.

Startelf RZ Pellets WAC: Lukas Gütlbauer - Boris Matic, Cheick Mamadou Diabate, Nicolas Wimmer - Pascal Müller, Chibuike Godfrey Nwaiwu, Emanuel Ofori Agyemang, Adis Jasic (K) - Thomas Sabitzer, David Atanga, Markus Pink

Ersatzspieler: Elias Müller, Simon Piesinger, Dejan Zukic, Maximilian Ullmann

Startelf ASK Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer (K), Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Philipp Scheucher, Martin Krienzer, Lukas Sidar, Philipp Seidl, Elias Jandrisevits, Martin Salentinig, Dominik Kirnbauer

Ersatzspieler: Fabian Ehmann, Daniel Schroll, Daniel Lukas Saurer, Kevin-Prince Milla, Reality Arase Asemota, Julian Halwachs, Christoph Strommer, Christoph Urdl, Elias Neubauer, Andreas Fuchs, Jakob Jantscher