Der FC Blau-Weiß Linz hat beschlossen, gegen die verhängte Sperre für Kapitän Fabio Strauss Protest einzulegen. Der 30-jährige Salzburger erhielt beim Gastspiel der 5. Runde in der ADMIRAL Bundesliga am Samstag, den 31. August bei Austria Klagenfurt nach bereits 19 Spielminuten die Rote Karte. Am Ende verloren die Oberösterreicher bei den Kärntner Violetten mit 1:3.

VAR räumte hernach Fehler ein

In der umstrittenen Szene spielte Fabio Strauss bei einem Abwehrversuch als letzter Mann den Ball vor dem Klagenfurter Angreifer Ben Bobzien weg. Bobzien fiel zu Boden, woraufhin der Wiener Schiedsrichter Julian Weinberger und sein Team auf eine Notbremse entschieden und den Blau-Weiß-Kapitän des Feldes verwiesen. Anschließend wurde der Abwehrchef für ein Spiel gesperrt - wir berichteten - wodurch der Salzburger ausgerechnet für das bevorstehende Linzer Derby gegen den LASK fehlt (Samstag, 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).