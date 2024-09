Das Protestkomitee hat die Sperre von einem Spiel gegen Fabio Strauss vom FC Blau Weiß Linz nach seiner Roten Karte im Meisterschaftsspiel gegen SK Austria Klagenfurt am 31. August 2024 aufgehoben - siehe auch HIER. Nachdem sowohl der Unparteiische, als auch der VAR sowie der Strafsenat eine Sperre für den richtigen Entschluss hielten, sorgt am Ende die "letzte Instanz" für die Kehrtwende in dieser "Causa".

Darf wider Erwarten im Derby gegen den LASK (Samstag, 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) doch mitwirken: Fabio Strauss (l.).

Strafsenat verhängte zunächst Sperre, Protestkomitee ruderte heute zurück

Die Gremien der Bundesliga können gemäß FIFA- und ÖFB-Bestimmungen bei offensichtlichen Fehlentscheidungen die grundsätzlich auf eine Rote Karte verpflichtend folgende Sperre aufheben. Diese Vorgangsweise wurde im vorliegenden Fall angewandt, Fabio Strauss ist damit ab sofort wieder spielberechtigt.

