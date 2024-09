Vier Spieler des ADMIRAL Bundesliga-Tabellenachten FC Blau-Weiß Linz waren in der Länderspielpause mit jeweiligen Nationalteams unterwegs und sind nun wieder zurück im Training. Simon Seidl und Alexander Briedl kamen für die österreichische U21-Auswahl, Radek Vitek für das tschechische U20-Team und Sommer-Neuzugang Silvan Wallner für das U21-Team der Schweiz zum Einsatz.

Mit seinem Tor-Doppelpack für das ÖFB-U21-Team beim so bedeutsamen Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina tankte Simon Seidl, hier gegen Christoph Lang und Lukas Grgic (r.) vom SK Rapid, viel Selbstvertrauen für das bevorstehende, prestigeträchtige Linzer Derby gegen den LASK (Samstag, 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Premierentore als nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Simon Seidl

Das österreichische U21-Team gewann am Freitag im Rahmen der Qualifikation zur UEFA U21 Euro 2025 das wichtige Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina durch einen Doppelpack von Simon Seidl mit 2:0. Für den Offensivakteur der Blau-Weißen, der am 4. September 22 Jahre jung wurde, waren es im sechsten Einsatz in der U21-Auswahl seine ersten Tore. Nun wartet im Oktober das entscheidende Quali-Doppel gegen Slowenien und Frankreich.

Im Test-Länderspiel am vergangenen Montag gegen den amtierenden Europameister England musste sich die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch mit 1:4 geschlagen geben. Neben Simon Seidl stand hier auch Alexander Briedl in der Startelf, der auch den Assist zum zwischenzeitlichen Ausgleich lieferte. Anschließend musste der 22-jährige Salzburger leider in der 54. Minute verletzt vom Platz. Der Mittelfeldspieler zog sich einen Bändereinriss zu und ist demnach beim Derby am Samstag fraglich. Simon Seidl spielte beim Test-Länderspiel gegen die Briten 63 Spielminuten.

Sommer-Neuzugang Silvan Wallner war ebenfalls bei der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025 mit der Schweiz im Einsatz. Gegen Albanien stand der 22-jährige Züricher am Freitag 88 Minuten am Feld. Die Eidgenossen mussten sich aber mit 1:2 geschlagen geben. Den 2:0-Sieg am Dienstag gegen Montenegro sah Silvan Wallner nur von der Bank aus.

Auch die neue Nummer 1 der Blau-Weißen, Radek Vitek, stand bei der Under 20 Elite League mit Tschechien am Freitag im Tor, wo sie gegen Italien mit 1:2 als Verlierer vom Platz gingen. Beim 0:0 gegen die Türkei am Dienstag war der 20-Jährige nicht im Kader.

Siehe auch:

Sperre aufgehoben: FC Blau-Weiß Linz kann im Derby auf Fabio Strauss setzen

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at