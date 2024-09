Nach Freitag, dem 13. (September 2024), folgt das 13. Duell in der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem FC Red Bull Salzburg und Austria Klagenfurt (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Die Duell-Bilanz spricht mit acht Siegen bei jeweils zwei Remis und Niederlagen (beide in Klagenfurt) klar für die Roten Bullen. Dabei gab es vor allem in der "Festung Salzburg" wenig zu holen für die Kärntner Violetten (5N, 1U). Der einzige Punkt am 21. Mai 2022 kam zustande, als die Mozartstädter schon Meister und im Feier-Modus waren. Allerdings sind die Salzburger Siege stets knapp gewesen. Spektakel-Spiele gab es dabei heuer im April.

Hoch und vor allem torreich her ging es in der abgelaufenen Saison in der Meistergruppe zwischen den Roten Bullen und den Kärntner Violetten. Erst siegten die Salzburger am 21. April daheim mit 4:2 über die Austria (Doppelpack Karim Konaté), ehe wenige Tage darauf in Klagenfurt dem Pacult-Team der große Coup gelang und die Waidmannsdorfer nach einem 0:2-Rückstand (Doppelpack Karim Konaté) den Spieß umdrehten und einen heroischen 4:3-Sieg feierten.

„Man sieht ihnen an, dass sie ohne Angst spielen und auch gegen uns attackieren und pressen"

Die Zeit der Ländermatches ist wieder vorbei und wurde vom FC Red Bull Salzburg auch dazu genutzt, den Rasen der Red Bull Arena zu erneuern. Damit geht das Heimspiel der Roten Bullen gegen Austria Klagenfurt auf einem neuen, feinen Untergrund über die Bühne.

RBS-Cheftrainer Pepijn Lijnders über die vielen Teamspieler und das bevorstehende Duell mit Klagenfurt: „Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe mit den Jungs, die bei den Nationalmannschaften waren. Dort haben sie regelmäßig Bericht erstattet, wie es ihnen geht, wie viel sie gespielt haben oder ob sie fit sind. Wir warten heute noch auf die letzten Spieler, aber ich kann sagen, dass alle bei guter Gesundheit sind, was das Wichtigste ist. Zuerst möchte ich Klagenfurt meinen großen Respekt aussprechen. Ich habe mir im Vorfeld schon das eine oder andere Match von ihnen angesehen, unter anderem auch unser letztjähriges 3:4 in Klagenfurt. Heuer hat sich viel an ihrer Mannschaft geändert, sie haben viele neue Spieler. Man sieht ihnen an, dass sie ohne Angst spielen und auch gegen uns attackieren und pressen. Man merkt, dass sie unbedingt gewinnen wollen. Darauf werden wir uns in den nächsten beiden Tagen genau vorbereiten. Aber wir spielen daheim, in unserem Stadion. Da wollen wir unseren Fans ein gutes, erfolgreiches Spiel bieten.“ „Wissen, dass Klagenfurt mit Speed kommen und viel mit Kontern arbeiten wird" RBS-Torhüter Janis Blaswich über die Nationalmannschaftspause und das Klagenfurt-Match: „Wir wissen, dass Klagenfurt mit Speed kommen und viel mit Kontern arbeiten wird. Sie haben gegen uns nicht allzu viel zu verlieren, darauf müssen wir vorbereitet sein. Für uns beginnt die Vorbereitung ja erst heute, weil erst da alle Teamspieler wieder bei uns sind. Aber wir freuen uns schon auf diese Begegnung. Wir hatten bisher eine intensive Zeit, intensive Matches. Die kommen im Herbst auch wieder, das haben wir uns erarbeitet. Deshalb hat die Pause, die ein paar Spieler jetzt hatten, sehr gutgetan. Wir konnten die Batterien wieder aufladen. Die anderen Jungs waren bei ihren Nationalmannschaften, haben Einsatzminuten bekommen und sind im Rhythmus geblieben, was ebenfalls positiv ist.“ Comeback von Toptorjäger Karim Konaté? Zur personellen Situation im "Bullenstall": Nicht einsatzbereit für dieses Match sind nachwievor der brasilianische Stürmer Fernando (Oberschenkel), Daouda Guindo (Mittelfuß), Takumu Kawamura (Knie), Mittelfeld-Regisseur Maurits Kjaergaard (Sprunggelenk) und Außenverteidiger Alexa Terzic (Oberschenkel). Toptorjäger und Vorsaison-Torschützenkönig Karim Konate und Leandro Morgalla sind seit dieser Woche wieder im Mannschaftstraining zurück. Für die Neuzugänge Edmund Baidoo, Stefan Bajcetic und Bobby Clark liegen die Spielberechtigungen vor. Bei Joane Gadou ist der Anmeldeprozess noch im Gang. DATEN & FAKTEN

Der FC Red Bull Salzburg ist in der ADMIRAL Bundesliga in Heimspielen gegen Klagenfurt ungeschlagen (5 Siege, 1 Remis) und gewann zu Hause die letzten vier Bundesliga-Begegnungen mit den Kärntnern.

Die Roten Bullen verloren keines ihrer neun Bundesliga-Heimspiele im Jahr 2024 (6 Siege, 3 Unentschieden).

Beim 5:1 gegen den FC Blau-Weiß Linz erzielte Salzburg erstmals seit 2021 im ersten Heimspiel einer Meisterschaftspartie fünf Tore – damals sogar sieben (7:1 gegen Ried).

Das Team von Pep Lijnders erobert den Ball im Schnitt 45,6 Meter vor dem eigenen Tor – so weit vorne wie kein anderes Team in dieser Saison.

Oscar Gloukh war zuletzt erstmals in fünf aufeinanderfolgenden Einsätzen in der ADMIRAL Bundesliga an mindestens einem Tor direkt beteiligt. Mit fünf Scorerpunkten führt er gemeinsam mit Dejan Zukic und Gustavo Santos die Scorerwertung an.

Der SK Austria Klagenfurt gewann erstmals seit Februar zwei Bundesliga-Spiele in Folge und feierte damit so viele Siege wie in den vorherigen 16 Spielen zusammen. Sieben Punkte nach fünf Spielen sind Klagenfurts zweitbester Bundesliga-Start.

Schiedsrichter ist der Steirer Christian-Petru Ciochirca