Er ist in der bisherigen Saison 2024/25 einer der großen Gewinner beim SK Rapid, steuerte für die Grün-Weißen in wettbewerbsübergreifend elf Pflichtpartien vier Tore plus drei Assists bei und war zuletzt mit seinem Doppelpack inkl. 3:2-Siegestor Matchwinner beim Heim-Triumph über Champions-League-Starter FC Red Bull Salzburg: Isak Jansson. Der gegen die Roten Bullen allerdings in der 82. Minute verletzt vom Platz musste und dem Tabellenzweiten aus Hütteldorf im morgigen Auswärtsspiel beim Drittplatzierten RZ Pellets WAC (ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) fehlen wird.

Füllt die Lücke auf der Außenbahn nach dem Weggang von Marco Grüll (SV Werder Bremen) aus und mutiert mittlerweile zum Unterschiedsspieler: Isak Jansson, der gegen den FC Red Bull Salzburg mit zwei blitzsauberen Treffern glänzte, doch nun verletzungsbedingt auf ungewisse Zeit ausgebremst wird.

Reizung im Knie bei Isak Jansson

Der 22-jährige Schwede (geb: 31.01.2002 in Kinna) zog sich eine kleine Verletzung am Außenbereich des Knies zu. Laut Klubinfo sei eine Prognose für den Comeback-Zeitpunkt des dynamischen Außenstürmers aktuell schwierig. Der dreifach U21-Teamspieler der Skandinavier schied vor der Länderspielpause gegen RB Salzburg wegen einer Muskelüberlastung gegen Spielende aus und hat sich nunmehr erneut verletzt.

Dazu Cheftrainer Robert Klauß: "Bei Isak ist eine Verletzung am Knie wieder aufgetaucht. Die trägt er schon länger mit sich herum. Da ist jetzt eine Reizung im Knie, die wir rausbekommen müssen. Die muskuläre Sache nach dem Salzburg-Spiel haben wir hinbekommen. Jetzt geht es mehr um sein Knie. Da braucht er erst mal Ruhe und fällt für das Wochenende aus. Wir werden schauen, dass wir ihn stabilisieren und die Reizung rausbekommen, damit er wieder schmerzfrei wird."

Auch der 26-jährige, marokkanische Sommer-Neuzugang Ryan Mmaee, ausgeliehen von Stoke City, steht mit kleineren muskulären Problemen noch nicht zur Verfügung.

Verletzungssorgen im Angriff – Beljo wieder fit

Überhaupt lichtete sich das Lazarett der Hütteldorfer in der länderspielbedingten Liga-Pause kaum, auch wenn Thierry Gale und Noah Bischof wieder im Training zurück sind. Weiter fallen jedoch Ismail Seydi, Bernhard Zimmermann, Furkan Dursun, Ferdy Druijf und Sturmtank Guido Burgstaller aus. Den diversen "englischen Wochen" mit wettbewerbsübergreifend 12 Pflichtpartien vom 25. Juli bis 1. September haben die Eurofighter offensichtlich physisch doch Tribut zu zollen.

Positiv: Stürmer Dion Beljo kehrt zurück und steht beim Gastspiel in Wolfsberg wieder zur Verfügung.

Fotocredit: Josef Parak