Die Länderspielpause ist vorbei, es herrscht wieder Liga-Alltag. Und dabei gilt es für den derzeit Tabellenletzten TSV Egger Glas Hartberg nach den turbulenten Wochen mit dem überraschenden Abgang von Cheftrainer Markus Schopp (zum Liga-Konkurrenten LASK nach Linz) in der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 endlich erstmals voll zu punkten. Im Heimspiel gegen die WSG Tirol (Sonntag, 15. September, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) soll dabei ein Dreier her. Geleitet wird die Partie in der Profertil Arena Hartberg vom Wiener Schiedsrichter Safak Barmaksiz. Siehe auch Vorschau der Wattener.

„L etzten beiden Wochen waren Mischung aus Leidenschaft, Spaß und unglaublichem Feuer im Training"

Interimstrainer Markus Karner und sein "Co" Manuel Prietl sowie das verbliebene Trainerteam (nach dem Abgang von Schopp und Marchat) bereiteten das Team um Kapitän Jürgen Heil in den letzten eineinhalb Wochen intensiv auf das Sonntagspiel vor. Mit Art Aufbruchstimmung und frischem Wind innerhalb der Mannschaft wollen Schlussmann Sallinger und Co. den ersten Saison(heim)sieg und den Tirol-Heimspielhattrick einfahren.

TSV-Interimstrainer Markus Karner: „Die WSG Tirol hat sich unter Philipp Semlic in den letzten Wochen zu einem Team entwickelt, das sehr variabel agiert und dabei mit viel Klarheit auftritt. Dem verbliebenen Trainerteam, Manuel Prietl und mir ist es in den letzten Tagen der gemeinsamen Zusammenarbeit mit der Mannschaft gelungen, neue technische und taktische Elemente zu erarbeiten.

Zudem können wir von einer ausgezeichneten Stimmung im Team berichten. Wenn wir unseren Plan und die spürbare Energie auf den Platz bringen, sind wir überzeugt, dass wir unsere treuen Fans und uns selbst mit drei Punkten beschenken werden.“

TSV-Tormann Raphael Sallinger (Foto): „Die letzten Tage in Hartberg waren natürlich etwas turbulent. Wir haben das aber schnell weggesteckt und uns sofort wieder auf das Wesentliche fokussiert. Die letzten beiden Wochen waren eine Mischung aus Leidenschaft, Spaß und unglaublichem Feuer im Training.

Jeder spürt, dass etwas Neues entsteht. Diese Energie wollen wir ins Wochenende mitnehmen. Das Trainerteam hat uns sehr gut auf die WSG eingestellt, aber wir wollen uns auf uns selbst fokussieren und unsere guten Leistungen endlich mit Resultaten belohnen.

Siehe auch:

ADMIRAL Bundesliga-Vorschau Runde 6 samt Ergebnistipp: Topspiel WAC vs. SK Rapid

Baumis BL-Expertentipp: Generalproben-Siege für Champions-League-Starter FC Salzburg & SK Sturm

Kein einfacher Saisonstart! Aber gemeinsam mit den treuen TSV-Fans im Rücken und frischem Wind auf der Trainerbank soll am Sonntag (14:30 Uhr) gegen die @wsgtirol die Trendwende gelingen. ⚽



Unser Vorbericht: https://t.co/17kzOHNK6R#htbwsg #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/sB8VvgkPaR — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) September 13, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL