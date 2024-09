Witterungsbedingte Unsicherheiten sorgen vor der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 am kommenden Wochenende für große Unsicherheit sowie Hoffen und Bangen an den sechs Spielstätten. In der ADMIRAL 2. Liga wurden bereits zwei der heutigen vier Abendspiele abgesagt - wir berichteten. Regen und mögliche Spielabsagen dominieren die Gespräche, während die Vereine mit Spannung auf die Entscheidungen der Schiedsrichter und Platzkommissionen warten. Laut Sky-Informationen sieht die aktuelle Situation in den sechs Stadion für Samstag und Sonntag wie folgt aus.

In Graz sind sie zuversichtlich, dass die Partie zwischen Aufsteiger GAK 1902 gegen die WSG Tirol am Sonntag in der Merkur Arena stattfinden wird.

FC Red Bull Salzburg vs. SK Austria Klagenfurt

(Samstag, 14.09.2024, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER)

In Salzburg ist sehr viel Regen angesagt – ob es zu einer Absage kommt, ist aktuell nicht absehbar. Laut Vereinsangaben wird der steirische Schiedsrichter Petru Ciochirca am morgigen Samstag entscheiden, ob der neue Rasen in der Red Bull Arena bespielbar ist. Das Entwässerungsverfahren sei dem Vernehmen nach gut.

Von einer möglichen behördlichen Spielabsage hat der Verein aktuell noch nichts gehört.

RZ Pellets AC vs. SK Rapid

(Samstag, 14.09.2024, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER)

Beim WAC herrscht Zuversicht, dass die Partie gegen den SK Rapid stattfinden kann. Wie die Wolfsberger vermelden, habe der Regen im Lavanttal nachgelassen, sodass dementsprechend einer Spielaustragung nichts im Wege stehe.

Dennoch soll am heutigen Freitag noch eine Platzkommission bzw. Platzbegehung in der Lavanttal Arena stattfinden. Eine finale Entscheidung erfolgt dann morgen. Der SK Rapid reist heute wie geplant von Wien-Hütteldorf aus an, da die Grün-Weißen davon ausgehen, dass morgen gespielt wird.

FC Blau-Weiß Linz vs. LASK

(Samstag, 14.09.2024, 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER)

Das mit Spannung erwartete erste Stadt-Derby in der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 (in einer Woche folgt das Wiener Derby, Mitte Oktober dann das Grazer) ist sowohl für Gastgeber FC Blau-Weiß Linz als auch den LASK von großer Bedeutung. In der vergangenen Spielzeit gewann jeweils im Herbst im Grunddurchgang das Heim-Team.

Vor allem für die Blau-Weißen steht auch wirtschaftlich viel auf dem Spiel, da das Stadion ausverkauft ist und die Einnahmen aus diesem Derby enorm wichtig sind. Um den Platz im neuen Hofmann Personal Stadion am Donaupark vor dem Regen zu schützen, wurde bereits am Freitag eine Plane über das Spielfeld gelegt. Die Gastgeber sind fest entschlossen, die Partie unter allen Umständen durchzuführen.

GAK 1902 vs. SCR Altach

(Sonntag, 15.09.2024, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER)

In Graz ist die Lage derzeit entspannt. Die Verantwortlichen der Stadionverwaltung, die für die städtische Merkur Arena zuständig ist, gaben am Freitagvormittag bekannt, dass das Spiel gegen den SCR Altach aller Voraussicht nach stattfinden kann. Auch von Aufsteiger GAK 1902 gab es bisher keine Meldungen, die auf wetterbedingte Bedenken hinweisen würden.

TSV Egger Glas Hartberg vs. WSG Tirol

(Sonntag, 15.09.2024, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER)

In Hartberg sind die Verantwortlichen ebenfalls optimistisch, dass die Begegnung gegen die WSG Tirol stattfinden wird. Der leichte Regen in der Oststeiermark hat den Platz der Profertil Arena bisher nicht in Mitleidenschaft gezogen, und der Rasen wird als vollständig bespielbar eingestuft. Dennoch bleibt abzuwarten, ob sich die Wetterlage in den nächsten Stunden verschlechtert und die Bedingungen am Sonntag beeinflusst.

FK Austria Wien vs. SK Puntigamer Sturm Graz

(Sonntag, 15.09.2024, 17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER)

Die Partie zwischen Austria Wien und dem amtierenden Meister SK Sturm Graz könnte aufgrund der Wetterlage noch fraglich sein. Am Freitag zeigten sich die Verantwortlichen der Violetten weiterhin optimistisch, dass das Spiel planmäßig stattfinden kann.

Sollte sich die Regenlage jedoch nicht verbessern, könnte der Platz der Generali Arena am Verteilerkreis bis Sonntag unbespielbar werden. Die endgültige Entscheidung wird wohl erst kurz vor dem Spiel getroffen.

Siehe auch:

ADMIRAL Bundesliga-Vorschau Runde 6 samt Ergebnistipp: Topspiel WAC vs. SK Rapid

Baumis BL-Expertentipp: Generalproben-Siege für Champions-League-Starter FC Salzburg & SK Sturm

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL