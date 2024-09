Wie zuvor bereits vermeldet - siehe HIER - kann das Gastspiel der Austria Klagenfurt in der sechsten Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 beim FC Red Bull Salzburg am morgigen Samstag nicht wie geplant stattfinden. Eine am Freitagnachmittag von der ÖFBL durchgeführte Vorkommissionierung hat ergeben, dass der Rasen der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim unbespielbar ist.

Statt Salzburger Samstagspiel steht morgen nun ein Training auf dem Programm für Kapitän Thorsten Mahrer & Co.!

„Mannschaft war bereit, dem Favoriten einen heißen Fight zu liefern"

„Das ist schade, die Mannschaft hat sich sehr auf das Match gefreut und war bereit, dem Favoriten einen heißen Fight zu liefern. Dann erreichte sie im Bus auf halber Strecke nach Salzburg die Nachricht, dass die Partie wetterbedingt abgesagt wurde. Natürlich ist es sehr ärgerlich, dass die Länderspiel-Pause so noch verlängert wird, aber ich bin sicher, unser Trainer Peter Pacult wird dafür sorgen, dass die Burschen im Rhythmus bleiben“, sagt SK Austria Klagenfurt-Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Durch die starken Regenfälle in den zurückliegenden Tagen gab es schon jetzt in vielen Bereichen des Spielfeldes extrem tiefen Boden. Da die Wetterprognosen für die kommenden Tage keinerlei Besserung, sondern vielmehr weiteren Niederschlag ankündigen, wurde die Begegnung von der Österreichischen Fußball-Bundesliga (ÖFBL) abgesagt und auf einen späteren Termin verschoben, der noch bekanntgegeben wird.

Für die Kärntner Violetten beginnt somit schon am Samstag mit einem Training im Sportpark Klagenfurt die Vorbereitung auf das Duell in der siebten Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 am Samstag, den 21. September (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), im Wörthersee-Stadion gegen den TSV Hartberg.

Tickets sind Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle von Austria Klagenfurt sowie rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt/Kuess