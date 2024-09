Der SK Puntigamer Sturm Graz, amtierender Meister und aktueller Spitzenreiter, gastiert in der finalen Partie der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim Tabellenfünften FK Austria Wien. Das Topspiel findet am Sonntag, dem 15. September, um 17 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) in der Generali Arena in Wien-Favoriten statt. Es ist der Beginn einer "englischen Woche" für die Steirer, für die es nächsten Donnerstag, den 19. September, in Frankreich bei Stade Brest erstmals in dieser Saison in der Champions League rangeht (21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

"Sonntag erwartet uns ein echtes Spitzenspiel in Wien"

Cheftrainer Christian Ilzer meint vor dem Gastspiel bei seinem Ex-Klub FK Austria Wien: "Viele unserer Spieler waren während der länderspielbedingten Pause mit ihren Nationalteams unterwegs, trotzdem konnten wir die letzten beiden Wochen gut dazu nutzen, um unsere neuen Spieler zu integrieren und mit einer gemischten Trainingsgruppe aus unseren Spielern und jenen von Sturm II an wichtigen körperlichen und taktischen Inhalten zu feilen.

Mit der Rückkehr der Teamspieler in dieser Woche haben wir begonnen, uns auf das Bundesligaspiel am Sonntag gegen die Austria vorzubereiten und parallel dazu ging es natürlich darum, die Spieler schnell wieder in unseren Rhythmus zu bringen. Die Austria hat sich nach schwierigem Beginn super stabilisiert – ohnehin haben sie im Transfersommer sehr gute Neuverpflichtungen getätigt und sie schleichen sich schön langsam wieder an die Topteams in Österreich heran.

Sie haben die letzten fünf Pflichtspiele nicht mehr verloren, sind in der Offensive sehr gefährlich und deshalb erwartet uns am Sonntag ein echtes Spitzenspiel in Wien."



Ilzer zur Personalsituation: "Alle Spieler sind gesund und fit von ihren Nationalteams zurückgekehrt – teilweise auch mit schönen Erfahrungen und was noch wichtiger ist, dass alle internationale Erfahrung sammeln konnten."

"Wollen uns nicht auf die Austria sondern auf unser eigenes Spiel konzentrieren"

Abwehrspieler Emanuel Aiwu: "Wir haben in der Länderspielpause gut Kraft getankt, jetzt wo alle Spieler von den Nationalteams wieder da sind können wir uns auch gut auf das Spiel vorbereiten. Am Sonntag erwartet uns in Wien sicher ein intensives und hartes Spiel, die Austria ist gut in Form und wird uns das Leben schwer machen.

Aber wir wollen uns nicht auf die Austria sondern auf unser eigenes Spiel konzentrieren, wollen hinten gut stehen und wenn wir vorne dann unsere Chancen nützen, können wir als Sieger vom Platz gehen."

Infos zum Spiel:

Als Schiedsrichter der Partie wird der Tiroler Walter Altmann fungieren.

Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann in der ADMIRAL Bundesliga die letzten drei Auswärtsspiele gegen den FK Austria Wien – wie zuvor nur von 1999 bis 2000 und nie mehr in Folge. Sturm erzielte in den letzten vier BL-Auswärtsspielen gegen die Wiener Austria jeweils mehr als ein Tor – erstmals so oft in Folge.

Der FK Austria Wien verlor erstmals seit 2015/16 nur eines der ersten fünf Spiele einer Saison der ADMIRAL Bundesliga. Die Wiener Austria holte aus den ersten fünf BL-Spielen acht Punkte – erstmals so viele seit der Saison 2016/17 (damals 9 Punkte).

Der FK Austria Wien gewann die ersten beiden Heimspiele in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga – wie zuletzt 2018/19, als sogar die ersten drei BL-Heimspiele gewonnen wurden. Die Wiener Austria verlor saisonübergreifend nur eines der letzten 18 BL-Heimspiele (9S 8U) – mit 0:4 im Mai 2024 gegen den RZ Pellets WAC. Mehr als drei BL-Heimsiege in Folge gab es zuletzt von Mai bis September 2018 (4).

Mit dem SK Puntigamer Sturm Graz (4) und dem FK Austria Wien (5) treffen die beiden Teams mit den wenigsten Gegentoren in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga Für die Wiener sind diese fünf Gegentore nach fünf Spielen der beste Wert seit 2018/19 (4) zu diesem Zeitpunkt einer BL-Saison.

Der FK Austria Wien eroberte 47-mal den Ball innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor, der SK Puntigamer Sturm Graz 44-mal – das sind die zwei Bestwerte in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Die Wiener Austria (11) gab als einziges Team danach mehr als 10 Schüsse ab.

Siehe auch:

ADMIRAL Bundesliga-Vorschau Runde 6 samt Ergebnistipp: Topspiel WAC vs. SK Rapid

Baumis BL-Expertentipp: Generalproben-Siege für Champions-League-Starter FC Salzburg & SK Sturm

Am Sonntag geht's für uns über den Wechsel nach Wien-Favoriten – hier gibt's die wichtigsten Fakten zur Partie! 🔢 #sturmgraz #AdmiralBL #FAKSTU https://t.co/Nc8FnoYUFC — SK Sturm Graz (@SKSturm) September 13, 2024

Fotocredit: Josef Parak