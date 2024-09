Der ADMIRAL Bundesliga-Vizemeister FC Red Bull Salzburg und Oumar Solet haben ihre Zusammenarbeit beendet. Der noch ein Jahr laufende Vertrag mit dem 24-jährigen Franzosen wurde vorzeitig und in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der Innenverteidiger kam mit Beginn der Saison 2020/21 von Olympique Lyon zu den Roten Bullen. In den vier Spielzeiten in Salzburg absolvierte Oumar Solet insgesamt 106 Matches (4 Tore, 5 Assists) und konnte dabei mit der Mannschaft drei Meistertitel sowie einen Cup-Erfolg feiern.

"Au revoir" Salzburg - der französisische Abwehrakteur Oumar Solet und die Roten Bullen gehen fortan getrennte Wege.

Nächstes Pflichtspiel erst am Mittwoch für CL-"Dauergast"

Die Generalprobe der Roten Bullen für den Auftakt in die UEFA Champions League-Ligaphase, das Duell mit dem SK Austria Klagenfurt, welches für heute Samstag um 17:00 Uhr angesetzt war (Ligaportal-LIVETICKER), musste ja bekanntlich ABGESAGT werden. Damit gehen die Mozartstädter infolge der verstrichenen Ligapause ohne "BL-Galopp" in den letzten 14 Tagen ins Duell bei Sporting Prag am Mittwoch (18:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

OFFIZIELL: Der FC Red Bull Salzburg und Oumar Solet haben ihre Zusammenarbeit beendet. Der noch ein Jahr laufende Vertrag mit dem 24-jährigen Franzosen wurde vorzeitig und in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Alles Gute auf deinem weiteren Karriereweg, Oumar! 🔴⚪️ pic.twitter.com/9EgbaZWLbB — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 14, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty