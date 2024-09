Es war die 52. Spielminute im brisanten Linzer Stadtderby der 6. Runde in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 im Hofmann Personal Stadion zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und LASK als den Athletiker-Anhängern und Mitspielern der Atem stockte. Was war passiert: Torhüter Tobias Lawal fasste sich an den Oberschenkel. Der in der heutigen Startelf beiderseits einzig gebürtige Linzer in diesem Prestigeduell bei Dauerregen und tiefem Terrain war gerade erst von einer Oberschenkelverletzung zurückgekehrt und kam zu seinem Comeback, doch dann die tragische Szene kurz nach dem Seitenwechsel...

"Kaltstart" für Jörg Siebenhandl nach Lawal-Verletzung

Ohne Fremdeinwirkung schoss Tobias Lawal den Ball mit dem Fuß aus dem eigenen Sechzehner und fasste sich nach dem Abschlag beim Wegrutschen gleich an den Oberschenkel. Der 24-jährige ÖFB-Teamtorhüter wurde sogleich auf dem Feld behandelt, konnte jedoch nicht mehr weitermachen und humpelte in die Katakomben.

Routinier Jörg Siebenhandl, der Lawal bereits in den vergangenen beiden Bundesliga-Partien vertrat, rückte zwischen die Pfosten. Beim Stand von 1:0 für die Blau-Weißen nach dem Führungstor durch Mittelstürmer Ronivaldo.

Alles Weitere jetzt im Ligaportal-LIVETICKER.

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at