In Runde 6 der ADMIRAL Bundesliga galt es auch in der Lavanttal-Arena zwischen dem RZ Pellets WAC und SK Rapid dem Regen zu trotzen. Es wurde ein Duell zweier unterschiedlicher Halbzeit. Den ersten Abschnitt bestimmten die Hütteldorfer, ließen dabei u.a. die Großchance zum 2:0 durch Louis Schaub liegen, ehe die Wölfe nach dem Seitenwechsel mehr Biss zeigten und dem Sieg näher waren. Am Ende ein leistungsgerechtes Remis, wodurch sich die Kärntner nach bisher zwei Heimdreiern erstmals mit einem "X" zu begnügen hatten, während Rapid weiter auf den ersten Auswärtssieg wartet. Dazu STATEMENTS aus beiden Lagern.

Um den Ball: Ballo (WAC) gegen Bolla (SK Rapid)

„Erste Halbzeit waren wir nicht existent“

Dietmar Kühbauer (Cheftrainer RZ Pellets WAC) über...

…das Unentschieden: „Aufgrund der ersten Halbzeit können wir froh ein. Die erste Hälfte waren wir nicht existent. Wir haben sie wenig gestört und durchkombinieren lassen. Die zweite Hälfte war ein ganz anderes Spiel. Da waren wir total am Drücker. Somit ist das Remis gerecht.“

…seine Halbzeitansprache: „Dass man das so einfach hinnimmt, ist klar. Die Jungs wussten selbst, was sie falsch gemacht hatten. Vielleicht ist das ein oder andere laute Wort gefallen aber die Burschen haben es sehr gut verstanden.“

…die Möglichkeit das Spiel zu gewinnen: „Wir hatten gute Umschaltmomente, die wir verpasst haben zu nutzen. Hintenraus hatten wir die klar besseren Möglichkeiten. Wenn wir den letzten Ball gut spielen wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Aufgrund der ersten Halbzeit war das eine gute Reaktion meiner Mannschaft.“

„Haben die erste Halbzeit verschlafen“

Markus Pink (Stürmer RZ Pellets WAC) über...

…das Remis: „Leider hat das mit meinem Abschluss nicht so gut geklappt. Wir haben die erste Halbzeit verschlafen. Das hat nicht wirklich so sein sollen, wie wir es uns vorgenommen haben. Wir haben in der zweiten Halbzeit gesehen, dass wenn wir leidenschaftlich und intensiv spielen, dem Sieg näher waren.“

…was im Pausentee gewesen sei: „Das weiß ich auch nicht. Aber da wird schon jemand das richtige zusammengemischt haben.“

„Wir haben uns etwas ganz anderes vorgenommen"

Maximilian Ullmann (Spieler RZ Pellets WAC und Ex-Rapidler) über...

…die Gründe des schlechten Startes: „Wir haben uns etwas ganz anderes vorgenommen, waren immer zu weit weg vom Mann und sind nicht als Team kompakt aufgetreten. Das haben wir in der Halbzeitpause besprochen und haben es in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht.“

…was ein Heim-Remis gegen Rapid über den Weg des WAC aussage: „Wir waren zweite Halbzeit ebenbürtig, wenn nicht sogar besser. Der Weg stimmt, aber wir müssen jetzt genauso weitermachen.“

„Wenn wir das 2:0 machen ist die Partie gelaufen"

Niklas Hedl (Torhüter SK Rapid) über...

…die Gründe für das Unentschieden: „Das zweite Tor hat gefehlt, speziell in der ersten Hälfte. Wenn wir das 2:0 machen ist die Partie gelaufen. Wir kommen dann aus der Halbzeit raus, haben schwere Probleme und kriegen den Ausgleich. Danach ist es ein wildes Spiel beide das in Richtungen gehen kann. Wir haben es leider nicht geschafft.“

…ob es ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene Punkte waren: „Aufgrund der ersten Hälfte waren das sicher zwei verlorene Punkte.“

…das Premiere-Zusammenspiel mit seinem Bruder: „Daran kann ich mich gewöhnen. Es ist richtig cool, ich freue mich extrem für ihn. Ich weiß, was er für einen Aufwand betreibt tagtäglich. Ich bin extrem stolz auf ihn.“

„...dadurch wurde es ein offeneres, wilderes Spiel"

Robert Klauß (Cheftrainer SK Rapid) über...

…warum sich seine Mannschaft nicht für eine gute erste Halbzeit belohnen konnte: „Weil wir keine gute zweite Halbzeit nachgelegt haben. Wir müssen in der ersten Halbzeit höher führen. Das haben wir nicht geschafft. In der zweiten Halbzeit sind wir schlechter rausgekommen, haben den Gegner mit vielen Ballverlusten wieder aufgebaut und das hat sich durchgezogen.

Dadurch wurde es ein offeneres, wilderes Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir den Gegner gar nicht erst zu gefährlichen Situationen kommen lassen. In der zweiten Halbzeit war es einfach zu wenig.“

…das Atanga-Foul: „Ich glaube Lukas Grgic ist für ein ähnliches Foul in Braga mit rot vom Platz gegangen.“

…das Debüt-Tor von Nikolaus Wurmbrand: „Ich wollte ihn unbedingt reinschmeißen, weil er aktuell eine gute Form hat. Es freut mich sehr für ihn. Er war auch von seinem Tor abgesehen immer gefährlich, hat immer die letzte Linie bedroht und genau das wollen wir von ihm sehen.“

Matthias Seidl (Kapitän SK Rapid) über das Spiel: „Das Gefühl ist sehr enttäuschend, nachdem wir so eine gute erste Halbzeit gespielt hatten und das zweite Tor hätten nachlegen können. Dann wäre das Spiel in unsere Richtung gegangen. So verliert man wieder auswärts zwei Punkte. Das tut schon weh.“

„International fliegst du dafür vom Platz, national anscheinend nicht“

Lukas Grgic (Mittelfeldspieler SK Rapid) über...

…das Spiel: „Die erste Halbzeit war richtig stark. Das war Einbahnstraßenfußball, wie haben wenig bis gar nichts zugelassen. Zweite Halbzeit schluckt man das Tor unnötig. Wir wissen, dass sie bei Standards ihre Chance ergreifen. Dementsprechend sind wir auch nicht zufrieden mit dem Punkt.“

…das Atanga-Foul: „Da brauch man nicht zweimal nachschauen. In Braga bin ich dafür vom Platz geflogen. Er bleibt bei dieser Entscheidung, das ist der Wahnsinn. International fliegst du dafür vom Platz, national anscheinend nicht.“

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Zum SPIELBERICHT

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL