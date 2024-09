Nach der 0:2-Niederlage im vergangenen November geht der LASK auch in seinem zweiten ADMIRAL Bundesliga-Spiel im Hofmann Personal Stadion im Derby gegen den FC Blau-Weiß Linz leer aus und wartet am Donaupark weiter auf den ersten Treffer und Punkt. Bei Dauerregen und dem Debüt von Neo-Cheftrainer Markus Schopp kassierten die Eurofighter eine 0:1-Niederlage, wobei allgemeine Athletiker-Verunsicherung das Gäste-Spiel begleitete. Der Vorsaisondritte verbuchte seine fünfte BL-Niederlage in Folge und verlor außerdem Torhüter Tobias Lawal verletzungsbedingt. Nachfolgend STATEMENTS aus dem LASK-Lager.

War noch bester LASK-Akteur: Schlussmann Jörg Siebenhandl, der per "Kaltstart" in der 53. Spielminute für den verletzten ÖFB-Teamtorhüter Tobias Lawal kam und bei widrigen Witterungsbedingungen seinen Kasten sauber hielt und die Athletiker vor einer höheren Niederlage bewahrte.

„Wir müssen uns aus dieser Situation mit ganz viel Arbeit rauskämpfen"

Markus Schopp (Cheftrainer LASK) über...

...das Spiel: „Wir haben uns die Niederlage heute selbst zuzuschreiben. In der letzten Zone waren wir zu unentschlossen, die Möglichkeiten, die wir vorgefunden haben, haben wir nicht genutzt. Deshalb müssen wir es dann defensiv besser lösen, da haben wir dem Gegner zu viele Möglichkeiten geschenkt. Jetzt müssen wir weiterarbeiten, konsequent sein und schauen, wer bereit ist, den Schritt mehr zu gehen.“

…welches Bild seine Mannschaft abgegeben habe: „Wenn man sich in unserer Situation befindet muss man irgendwann einmal ein Tor machen. Die Möglichkeiten wären da gewesen. Man hat versucht, in der Idee Lösungen zu finden aber das ist viel zu wenig effizient in der Vorwärtsbewegung. Wir müssen uns aus dieser Situation mit ganz viel Arbeit rauskämpfen. Das passiert nicht durchs Zuschauen und Hoffen, sondern geht nur mit harter Arbeit.“

…woran gearbeitet werden müsse: „Wir müssen zusehen, dass wir torgefährlicher werden. In der Defensive verlieren wir Zweikämpfe. Am Ende des Tages ist das noch viel zu wenig. Unser eigener Anspruch muss höher sein.“

…die Unsicherheit in der Mannschaft: „Die bisher gespielten Spiele haben ihren Impact. Das ist das Spiel. Es gibt schwere Momente und leichte Momente. In schwierigen Momenten muss man die richtigen Charaktere finden, die den Weg mitgehen.“

…die Verletzung von Tobias Lawal: „Wir müssen die Untersuchungen noch abwarten, aber es sieht nach einer längeren Verletzung aus.“

„Der Trainer kann reden was er will, wenn wir Spieler es nicht schaffen, das auf den Platz zu bringen“

Jörg Siebenhandl (Torhüter LASK) über...

…warum es ein gebrauchter Tag für den LASK war: „Weil wir wieder ein Spiel verloren haben. Es kotzt mich schon langsam an, dass wir es nicht schaffen Spiele zu gewinnen, in denen es um so viel geht. Es gibt richtig viel Arbeit zu tun.“

…die schwache Form des LASK: „Wir schaffen es nicht, uns optimal zu positionieren und den richtigen Weg nach vorne zu schaffen. Wir bekommen den Ball nicht in die Box und schaffen es nicht, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Die Gegner haben dann ein relativ einfaches Spiel.“

…Neo-Trainer Markus Schopp: „Wir müssen schauen, dass wir seine Vorgaben umsetzen. Letztlich liegt es an uns Spielern. Der Trainer kann reden was er will, wenn wir Spieler es nicht schaffen, das auf den Platz zu bringen.“

„Haben schon immer schwere Phasen gehabt“

Philipp Ziereis (Abwehrchef LASK) über...

…das Derby: „Blau-Weiß hat die Chance genutzt, die sie hatten. Wir waren in der zweiten Halbzeit am Drücker. Wenn wir eine von unseren Chancen nutzen dann steht es 1:1 aber davon können wir uns nichts kaufen. Wir haben das Derby verloren und das ist, was am Ende steht.“

…die Formschwäche des LASK: „Wir haben das Cup-Spiel vor der Brust und das werden wir mit voller Power angehen. Ich kann jedem versprechen, dass wir weitermachen werden. Wir haben schon immer schwere Phasen gehabt. Wir werden enger zusammenrücken, auch wenn das jetzt Floskeln sind und das ein richtig bitterer Abend für uns ist.“

…wie lange eine Derbyniederlage nachhängt: „Bis übermorgen.“

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER.

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und LASK

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at