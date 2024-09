Bei strömendem Regen und widrigen Witterungsverhältnissen wahrte der FC Blau-Weiß Linz auch im dritten Heimspiel der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 seine blütenweise Heimweste, besiegte im prestigeträchtigen Stadtderby zum zweiten Mal im Hofmann Personal Stadion den Vorsaisondritten LASK, der weiter in der Krise steckt und erneut ohne Punkt und Tor blieb. Während die Scheiblehner-Schützlinge mit dem 1:0-Erfolg nach sechs Runden bereits sieben (!) Zähler vor dem Vorletzten LASK liegen. Matchwinner war dabei nicht nur Gold-Torschütze Ronivaldo, sondern auch der Platzwart... siehe dazu nachfolgende STATEMENTS.

Frenetischer Jubel bei Mitrovic, Briedl & Co. über den dritten Heimsieg im dritten Bundesligaspiel in 2024/25. Erst die beiden Wiener Klubs mit Niederlagen nach Hause geschickt und nun als Krönung der Dreier gegen den LASK im Stadt-Derby. Das Hofmann Personal Stadion ist und bleibt in dieser Saison bisher eine uneinnehmbare Festung für gegnerische Teams. Und als nächstes kommt in zwei Wochen der amtierende Doublegewinner SK Puntigamer Sturm Graz.

„...freuen uns, wenn wir ihnen zwischendurch ein Bein stellen können"

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer Blau-Weiß Linz) über...

…das Lob zu seiner Person nach dem Sieg: „Es ist schön, wenn man Lob bekommt. Das ist ein Zeichen des Erfolges. Der Trainer steht immer vorne aber ich bin dankbar dafür, so ein tolles Trainerteam hinter mir zu haben. Es ist toll, wenn Heimspiele so gelingen wie heute. Einmal kann man ein Derby gegen den Favoriten gewinnen aber zweimal nacheinander ist wirklich top.“

…wer die Nummer 1 in Linz sei: „Wenn man auf die Punkte schaut sind wir sportlich die Nummer 1. Wir wissen, dass der LASK ein Top-Club ist. Sie waren die letzten Jahre immer Top-3. Wir brauchen uns mit dem LASK nicht vergleichen, aber wir freuen uns, wenn wir ihnen zwischendurch ein Bein stellen können.“

…Ronivaldo: „Er ist sehr unangenehm und trifft. Er hat die Nase für die richtigen Situationen und macht die wichtigen Tore.“

…den Platzwart: „Es spricht für den Verein. Wir haben alles dafür getan, dass das Derby stattfindet. Wir sind ein kleines Team aber wir arbeiten alle und sind uns für nichts zu schade. Der Platzwart hatte eine grandiose Idee mit den Planen. Er ist ins Lagerhaus gefahren und hat die Planen mit unserem Budget gekauft. Und das hat sich ausgezahlt. Wenn du dann gewinnst gebührt auch ihm ein großes Lob, weil er mitverantwortlich für diesen Sieg ist.“

„Es ist trotzdem wichtig, dass wir demütig bleiben und Woche für Woche Gas geben"

Thomas Goiginger (Spieler FC Blau-Weiß Linz und Ex-LASKler) über...

…den Derbysieg: „Ich habe noch gar nicht so viele Derbys gespielt. Natürlich war es ein besonderes Spiel. Wir haben es als Mannschaft heute sehr gut gemacht.“

…Goldtorschütze Ronivaldo: „Er ist ein sehr guter Stürmer und es ist richtig cool mit ihm zu spielen. Er ist ein Super-Neuner.“

…die Ziele bei Blau-Weiß: „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Daheim haben wir gute Leistungen gebracht, aber auswärts war es nicht immer so besonders. Da sollten wir mehr Kontinuität zeigen und Schritte nach oben machen. Es ist trotzdem wichtig, dass wir demütig bleiben und Woche für Woche Gas geben. Dann werden wir sehen, was rauskommt.“

„Der Pass ist 90 Prozent vom Tor“

Ronivaldo (Goldtorschütze FC Blau-Weiß Linz) über...

…den Derbysieg: „Derbys sind immer besondere Spiele. Die ganze Woche war so viel Regen und dank unserer Mitarbeiter konnten wir heute hier spielen.“

…den Pass von seinem Landsmann Anderson zum Siegtor: „Der Pass ist 90 Prozent vom Tor. Das war ein Top-Pass und ein schönes Tor.“

…ob er für das Nationalteam auflaufen würde: „Ich bin 35, mein Körper ist nicht mehr in der Form eines Zwanzigjährigen. Mein Ziel ist es, gesund zu bleiben. Wenn ich gesund bleibe ist alles möglich.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL