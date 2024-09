Die Paarung FC Red Bull Salzburg versus SK Austria Klagenfurt wurde bereits am Freitag frühzeitig aufgrund der Regenmassen abgesagt, heute hätten in der ADMIRAL Bundesliga im Rahmen der 6. Runde drei weitere Partien auf dem Programm stehen sollen. Nachdem das Match in Hartberg bereits verschoben wurde (siehe HIER), geht auch die Partie am Abend zwischen Austria Wien und Meister SK Sturm Graz (geplant für 17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) nicht über die Bühne.

Fallen die drei Spiele am Sonntag gänzlich ins Wasser?

Wie die Bundesliga mittelt, ist die Partie am Wiener Verteilerkreis abgesagt worden. Damit kann wohl einzig das Match GAK 1902 vs. SCR Altach mit Beginn um 14:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) "laut Plan" durchgezogen werden, so der Wettergott nicht auch dieser Partie noch einen Strich durch die Rechnung macht.

Fotocredit: FK Austria Wien