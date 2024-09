In der 2. Runde der Saison 2024/25 im UNIQA ÖFB-Cup kommt es zu einer witterungsbedingten Spielverschiebung. Das Duell zwischen Sportunion Mauer und dem LASK im Waldstadion Himberg kann wegen einer aus starken Regenfällen resultierenden Nichtbespielbarkeit des Platzes nicht wie geplant am Dienstag, 17. September (18:00 Uhr) ausgetragen werden.

Neuer Termin für Athletiker eine Woche später

Als Ersatztermin wurde Dienstag, 24. September (18:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) festgelegt.

Einen Tag später geht es am Mittwoch, 25. September auch in den Begegnungen SR Donaufeld vs. SK Rapid (18:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) und SC Wiener Viktoria vs. FC Red Bull Salzburg (18:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) noch um den Einzug in das Achtelfinale.

🌧️🏆Das Duell zwischen Sportunion Mauer und dem LASK im UNIQA ÖFB Cup wurde neu angesetzt. #GlaubeWilleMuthttps://t.co/UwffdWZoUC — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) September 15, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos