Im sechsten Anlauf nach seiner Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga war Aufsteiger GAK 1902 nah dran am ersten Saisonsieg, hatte sich am Ende jedoch vor 4.390 Zuschauer in der Merkur Arena in Graz-Liebenau gegen gegen den SCR Altach im einzigen Sonntagsspiel mit einem 1:1 zu begnügen. Wobei sich die Rotjacken mal wieder für das "Tor des Monats" anmeldeten. Der Ausgleichstreffer von Christian Lichtenberger (20. Min.), zugleich sein erstes Bundesligator, war allein das Eintrittsgeld wert und beeindruckte in punkto Schusstechnik und Effet. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Lager der Grazer Athletiker.

„Wenn ich das Spiel anschaue, stimmt es mich sehr positiv für die Zukunft“

Gernot Messner (Cheftrainer GAK 1902, Foto) über die Partie: „Wenn man die Analyse aus dem Studio sieht, dann ist es schon brutal. Wir haben richtig gut gespielt. Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gehabt. Wir schießen im Moment Tore, da ist eines schöner als das andere.

Aber uns fehlt etwas das „Ugly-Goal“. Stanglpass, auf das Knie und einfach rein. Im Fußball gehören Tore dazu, und die müssen wir machen. Ohne dem wird es nicht gehen. Und in der Abwehr haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Und der Gegner hat es wieder bestraft. Wenn ich das Spiel anschaue, stimmt es mich sehr positiv für die Zukunft.“

Milan Jovicic (Kapitän GAK 1902) zum Spiel: „Es sind zwei verlorene Punkte. Wir hatten genug Möglichkeiten das Spiel zu gewinnen und Altach hatte nicht viele Chancen. Es sind für mich zwei verlorene Punkte. Uns fehlt die Konsequenz vor dem Tor. Vom Spielaufbau und Defensiv passt es gut. Wir müssen nur vorne konsequenter sein."

„Genau an diesen Situationen werde ich arbeiten“

Tio Cipot (Mittelfeldspieler GAK 1902) über...

…die Partie: „Man muss Schritt für Schritt denken. Einerseits hatten wir viele Möglichkeiten, andererseits gab es auch schwache Momente. Alles in allem können wir aber zufrieden sein.“

…seine Leistung: „Mit meiner eigenen Leistung kann ich grundsätzlich zufrieden sein. Aber nicht ganz, denn Tore und Assists gehören zu einem Offensivspieler dazu.“

…seine vergebene Chance: „Ich habe den Ball mit dem linken Fuß angenommen, und dann war der Tormann schon relativ nah. Dann musste ich mit dem Außenrist schießen. Ich bin noch jung. Genau an diesen Situationen werde ich arbeiten. Ich bin sehr zuversichtlich.“

„Es ist ein unglaublich geiles Gefühl“

Christian Lichtenberger (1:1-Ausgleichstorschütze GAK 1902) über...

…die Partie: „Wenn man die Torchancen anschaut, dann war sehr viel mehr drinnen. Wir können sehr enttäuscht sein, dass wir da nur einen Punkt mitnehmen.“

…sein erstes Bundesligator: „Es ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl. Mein erstes Bundesligator. Ich habe schon sehr lange darauf gewartet. Jetzt ist es endlich passiert. Es ist ein unglaublich geiles Gefühl. Ich bin genau in der Flugkurve vom Ball gestanden. Ich habe schon gesehen, keine Chance für den Tormann. Es war einfach überragend.“

„...halber Verlust für den GAK"

Alfred Tatar (Sky-Experte) über die Partie: „Das Resultat ist ein Gewinn für Altach und ein halber Verlust für den GAK. Immerhin hat man doch einen Punkt geholt. Aber immer noch keinen Sieg (für den GAK, Anm.).“

