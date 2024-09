Der SCR Altach verabschiedete sich mit einem 1:1 (daheim vs. Austria Wien) in die Länderspielpause und kommt mit dem gleichen Resultat heraus. Beim Remis bei Aufsteiger GAK 1902 gingen die Vorarlberger früh durch Toptorjäger Gustavo Santos, der damit das halbe Dutzend voll machte und bisher sechs der acht Altacher Saisontore erzielte, in Führung. Nach dem genialen Ausgleichtsor von Christian Lichtenberger konnte sich das Standfest-Team beim Linzer Ammar Helac bedanken, der Stammgoalie Dejan Stojanovic (Sonderurlaub wg. Vaterfreuden) bestens vertrat und eine Niederlage verhinderte. Nachfolgend SCRA-STATEMENTS.

„Wir haben dann bis zur letzten Minute kein gutes Fußballspiel gezeigt“

Joachim Standfest (Cheftrainer SCR Altach, Foto) über die Partie:

„Schon etwas enttäuschend gewesen heute. Schwer einzuordnen. Wir haben gut angefangen, hatten gute Momente, waren kompakt und aggressiv. Wir führen 1:0 und holen dann mit einer Nachlässigkeit und selbstverschuldeten Situation den GAK ins Spiel zurück.

Wir haben dann bis zur letzten Minute kein gutes Fußballspiel gezeigt. Der Punkt ist okay, aber eine Freude habe ich keine damit. Die Spielweise ist heute enttäuschend.

Ammar Helac (Torhüter SCR Altach) über...

…die Partie: „Wir sind froh über den Punkt. Es war am Ende ein hartes Stück Arbeit, dass wir den da mitnehmen. Wir nehmen jeden Punkt gerne mit, und der war heute sehr wichtig. Wir haben es erste Halbzeit ganz gut gemacht. Dann haben wir etwas den Faden verloren. Nichtsdestotrotz ist es für mich ein gewonnener Punkt.“

…die Rolle als Zweiertormann: „Ich habe gestern einen Podcast gehört, wo darüber gesprochen wird, dass das vor allem eine mentale Herausforderung ist. Heute habe ich es anscheinend recht gut gemacht. Das freut mich. In erster Linie steht die Mannschaft im Vordergrund. Dafür bin ich da.“

„Die Leistung war überhaupt nicht in Ordnung"

Sandro Ingolitsch (Außenspieler SCR Altach) über...

…die Partie: „Mit dem Punkt müssen wir absolut leben. Die Leistung war überhaupt nicht in Ordnung. Bis auf eine kurze Phase in der zweiten Hälfte, wo wir dann etwas besser im Spiel waren, war das nichts. Es war zu wenig. Wir nehmen den Punkt natürlich liebend gerne mit.“

...weiter zum Spiel: „Es war kein leichtes Spiel. Wir sind gut gestartet mit dem Tor, aber dann haben wir nachgelassen. Der GAK hat es gut gemacht und wir nehmen den Punkt mit. Es wird in dieser Liga nichts geschenkt.

…Torhüter Ammar Helac: „Überragend. Er ist ein super Typ, gibt immer Gas am Training. Das hat er sich heute verdient. Er hat uns den Punkt gesichert. Das freut mich irrsinnig für ihn.“

„Ein Stürmer seiner Klasse könnte durchaus noch etwas zulegen"

Alfred Tatar (Sky-Experte) über...

…die Partie: „Das Resultat ist ein Gewinn für Altach und ein halber Verlust für den GAK. Immerhin hat man doch einen Punkt geholt. Aber immer noch keinen Sieg (für den GAK, Anm.).“

…Gustavo Santos: „Ich habe ihn eigentlich 90 Minuten fast nicht gesehen. Nur den Treffer, den er wunderbar gemacht hat. Das wird ihm egal sein. Ein Stürmer seiner Klasse könnte aber durchaus noch etwas zulegen.“

