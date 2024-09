In der ADMIRAL Bundesliga zeichnet sich nach mehreren witterungsbedingten Spielabsagen ein zunehmender Termindruck ab. Am vergangenen Wochenende konnten in der 6. Runde der Meisterschafts-Saison 2024/2025 gleich drei Partien aufgrund der extremen Wetterbedingungen nicht ausgetragen werden, was nun eine intensive Phase der Neuansetzungen nach sich zieht. Besonders betroffen ist der FC Red Bull Salzburg.

Rote Bullen: Meisterschaft, ÖFB-Cup und Champions League

Der Vizemeister muss in der laufenden Meisterschaft mittlerweile bereits zwei Begegnungen nachholen (plus einer ÖFB-Cup-Partie aus Runde 2), steht jedoch gleichzeitig auch in der UEFA Champions League vor wichtigen Aufgaben. Die Doppelbelastung könnte den Spielplan der Salzburger erheblich erschweren.

Weniger Probleme dürften die Neuansetzung der Begegnungen FK Austria Wien gegen Meister SK Puntigamer Sturm Graz sowie TSV Egger Glas Hartberg gegen WSG Tirol bereiten, da drei dieser Vereine derzeit keine internationalen Verpflichtungen haben.

Anders der FC Red Bull Salzburg, der sich erneut mit einer Spielverschiebung konfrontiert sieht. Bereits am 24. August hatte der Vizemeister in Runde 4 eine Verlegung des Heimspiels gegen den TSV Hartberg durchgesetzt, um nach dem Hinspiel im Champions-League-Play-off gegen Dynamo Kiew ausreichend Zeit für die Regeneration zu haben. Das verschobene Duell gegen die Oststeirer wird nun am Mittwoch, den 4. Dezember nachgeholt.

Bis zu diesem Zeitpunkt haben die Roten Bullen keinen freien Termin mehr im Kalender, selbst dann nicht, falls sie in der zweiten ÖFB-Cup-Runde am 25. September bei der Wiener Viktoria ausscheiden sollten.

Denn selbst ein Cup-Ausfall bietet keine Entlastung für das am vergangenen Samstag abgesagte Heimspiel gegen Austria Klagenfurt und damit eine Verlegung in die letzte Oktoberwoche. Zu diesem Zeitpunkt steht das Achtelfinale des ÖFB-Cups an, und Gegner Austria Klagenfurt hat bereits den Einzug in die Runde der letzten 16 geschafft.

RB Salzburg vs. Klagenfurt: Terminfindung verzögert sich bis Dezember

Die Partie gegen die Kärntner Violetten könnte nun am 14. oder 15. Dezember ausgetragen werden – also eine Woche nach dem ursprünglich geplanten Abschluss der Bundesliga-Herbst-Saison. Dies ergibt sich aus den Terminüberschneidungen im dicht gepackten Kalender der Salzburger. Zuvor wartet noch ein anspruchsvolles Programm auf die Mannschaft von Cheftrainer Pepijn Lijnders: Am Samstag, den 7. Dezember steht ein Liga-Heimspiel gegen den SK Rapid an, und nur drei Tage später empfangen die Mozartstädter in der Champions League in Wals-Siezenheim Paris Saint-Germain.

Eine Verlegung des Spiels gegen Klagenfurt im Jahr 2025 wird seitens der Bundesliga kategorisch ausgeschlossen. Die Gründe hierfür liegen unter anderem in der bevorstehenden Transferperiode im Januar, durch die der Vorwurf einer Wettbewerbsverzerrung nicht auszuschließen wäre. Um Klarheit über die genauen Termine zu schaffen, hat die Liga angekündigt, am heutigen Montag sämtliche Neuansetzungen bekanntzugeben.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty