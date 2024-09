Wie der LASK soeben in seiner Klubaussendung vermeldet, wird Tobias Lawal den Linzern in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der 24-jährige Torhüter zog sich in der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 am vergangenen Samstagabend beim Stadt-Derby gegen den FC Blau-Weiß Linz eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und fällt vorerst aus.

Beim Linzer Stadt-Derby gerade erst von einer verletzungsbedingten Zwangspause zurückgekehrt, folgt für Torhüter Tobias Lawal nun die nächste.

Der gebürtige Linzer, der am Samstag nach Verletzungspause erst zu seinem Comeback kam, musste beim Spiel gegen den Stadtrivalen nach 54 Minuten ausgewechselt werden, nachdem der 1,95 Meter große Goalie sich bei einem Abschlag unglücklich und ohne Fremdeinwirkung verletzt hatte - wir berichteten.

Nach eingehenden Untersuchungen wurde ein Muskelriss im vorderen Oberschenkel festgestellt, der mittels konservativer Therapie behandelt wird. Die Ausfallsdauer beträgt je nach Heilungsverlauf mehrere Wochen.

Aufgrund der Verletzung wird Kooperationsspieler Lukas Jungwirth von ADMIRAL 2. Ligist FC Admira Wacker mit sofortiger Wirkung zum LASK zurückkehren.

Cheftrainer und Sportdirektor Markus Schopp:

„Tobias Lawal ist ein sehr wichtiger Rückhalt für uns, sein Ausfall ist natürlich bitter. Dennoch sind wir auf der Torhüterposition richtig gut aufgestellt und ich bin überzeugt, dass wir ihn bestmöglich vertreten werden. Tobias erhält von uns jegliche Unterstützung und wird mit Sicherheit stark zurückkommen.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at